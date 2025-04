Nem ez az egyetlen érdekesség ebben a párharcban, ugyanis a vendégek vezetőedzője, Elek Gábor korábban az FTC-t irányította hosszú évekig, így neki is rendkívül furcsa ez a helyzet. Szucsánszkira visszatérve, a kiváló irányító elárulta, a találkozó leginkább a férjének, Elek Gábornak lehet nehéz, akinek az édesapjáról elnevezett csarnokban kell majd az ellenfelet irányítani.

„Gabinak a legkellemetlenebb most ez az időszak, alig akar odaülni a videózásokhoz, borzasztó neki ez a szituáció. Belép majd az édesapjáról elnevezett csarnokba, ahol azonnal elöntik az emlékek… De ezen is túl kell esni. Nekem könnyebb, mert én már megmondtam, hogy nem vagyok hajlandó a Fradi ellen pályára lépni, nekem ennél többet jelent a klub. Most olyan világot élünk, hogy mindenhol zsoldosok játszanak, de én ehhez akkor is tartom magam” – mondta az egykori válogatott játékos.