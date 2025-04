Azóta ismét szomjazzák a szurkolók az újabb trófeát és a csapat 2024/2025-ös kiváló teljesítményét elnézve jó előjelekkel várják majd a rájátszást, benne a még mindig top formában játszó Ovecskinnel, akin egyszerűen nem fog az idő vasfoga a világ egyik legkeményebb hokibajnokságában. Hiába tapossa a 40. életévét, még mindig 140 km/óra felett tudja a kapuba küldeni a pakkot. Ritkán találkozik a jégkorong a klasszikus Bud Spencer-Terence Hill filmekkel, de most tényleg ide, pontosan rá illik a Nyomás utána című filmben is elhangzott idézett: „Vasból van az a szakállas!” Egyáltalán nem túlzunk, hiszen a 2005-ben kezdődött amerikai pályafutása alatt mindössze 75 meccset hagyott csak ki az alapszakaszban (playoffban egyet sem!), leghosszabb hiányzása pont tavaly november-decemberben volt, amikor eltört a bal lábában a szárkapocscsontja.

#CapsRangers 3 ⭐️’s of the game



⭐️: Tom Wilson

⭐️⭐️: Alex Ovechkin

⭐️⭐️⭐️: NYR - Carrick#ALLCAPS pic.twitter.com/Ti47pXoEVB — Washington Capitals (@Capitals) March 6, 2025

Egészen elképesztő, főleg, ha még azt is hozzátesszük, hogy saját bevallása szerint nem ritkán az is előfordul, hogy a meccsek után 2-3 sört megiszik a csapattársakkal a Capitals stadionjában, amivel szerinte nincs is semmi baj, vagy ahogy ő fogalmazott ez ügyben: „Nem tudok elképzelni olyan [jégkorongozót], aki azt mondja, hogy nem iszik... Egy bizonyos ideig lehet szünetet tartani, de a meccs után 2-3 doboz sört - szívesen... Van egy hűtőnk sörrel az edzőteremben Washingtonban. Ez normális.”

Ha már a csapattársak szóba kerültek, Dylan Strome az ikonikus csatár góljai kapcsán azt mondta: „Mindenki élvezi az utazást. Szerintem láthatjátok a kispadon, hogy a srácok milyen izgatottak lesznek, amikor gólt szerez. Szerintem az egész aréna kap egy kis extra lökést.” Ráadásul nemcsak a washingtoniak tisztelik a nyolcas számú legendát, hanem az ellenfelek is, ahogy a fiatal Brock Faber, a Minnesota védője mondta: „Volt Ovecskin mezem, és mindenkinek volt. Kinek nem? Mindenki mindig Ovi akart lenni.”

Ovecskin előbb péntek éjszaka beérte a legendás Wayne Grtezkyt, majd vasárnap este le is hagyta, hiszen a New York Islanders otthonában megszerezte 895. gólját is, ráadásul honfitársa, Ilja Szorokin kapujába talált be - ő lett a 183. különböző kapus, aki ellen gólt szerzett (az Islanders végül 4-1-re nyert). A VIP-páholyból Gary Bettman, az NHL vezetője, Gretzky, valamint Ted Leonsis, a Washington tulajdonosa, illetve Ovecskin családja, édesanyja, felesége és két gyermeke is figyelte a történelmi pillanatot, majd az érintettek le is mentek a jégre, hiszen az amerikaiak megadták a köszöntés módját, félbe is szakították a meccset.