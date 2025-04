A várakozást az is fokozta, hogy 1982-ben a Vasas megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, ez a csapat adta a nemzeti együttes gerincét is, hiszen ott volt a keretben többek között Angyal Éva, Rácz Marianna és Sterbinszky Amália is.

Ma már az is legendás, ahogy a Vasas megnyerte a BEK-et.

A Vasas játékosai 25-20-as vereséggel tértek haza Kijevből, a BEK-elődöntő első felvonásáról, így félig-meddig már elsiratták a továbbjutást. Nem véletlenül, hiszen a szovjet sztárcsapat, a Szpartak 1970 és 1981 között nyolcszor nyerte meg a serleget, mumusa volt az angyalföldieknek. A csapatnak új edzője volt, Csík Jánost a hazai vb előtt elvitték szövetségi kapitánynak, és egy 27 éves szakembert szerződtettek helyette. A trénernél négy évvel volt idősebb a csapatkapitány, Sterbinszky Amália. Az edzőt Mocsai Lajosnak hívták.

Sterbinszky Amália a hazai, 1982-es világbajnokságon

Fotó: Németh Ferenc / MTI Zrt. Fotóarchívum

A legenda szerint a visszavágó előtt az első edzésen képtelenség volt a csarnok parkettáján megállni, úgy csúszott. Mint kiderült, azért, mert táncversenyt rendeztek rajta. A társaság azonnal takarítókat kért, de Mocsaiék kivártak. Az volt a terv, hogy a csapat egy hét alatt hozzászokik, a szovjetek meg csak csúszkáljanak.

A terv bevált. A Vasas a 12. percre ledolgozta a hátrányát, a Szpartak (és a világbajnokságon is a szovjet csapat trénere), Igor Turcsin őrjöngött, majd 22-15-ös sikerrel jutott a Vasas a döntőbe, ahol az idegenbeli 21-24 után a Vasas 29-19-re intézte el a Radnicski Beogradot.

A világbajnoki csoportmérkőzések során az Egyesült Államokat 22-4-re, a norvégokat 24-18-ra vertük, majd a nagy rivális NDK-val 17-17-es döntetlent játszottunk, egy pontot vittük magunkkal a vb utolsó fázisába, ami egy hatos döntőt jelentett akkor.

Az akkor még létező Budapest Sportcsarnokban öt napon keresztül tízezer néző volt a magyar csapat meccsein.

Csehszlovákia ellen 20-17-re nyert a válogatott, majd Dél-Korea következett (31-25). A december 10-i, pénteki, Jugoszlávia elleni összecsapás aztán döntőnek bizonyult. Hiába játszottunk jól, öt hétméterest és legalább annyi ziccert hibázva kikaptunk, 17-16-ra. Ekkor eldőlt, hogy az ezüstérem lehet a legtöbb, amit kihozhatunk ebből. Az utolsó napon Jugoszlávia és az NDK erejéből egy 17-17-es döntetlenre futotta. Ha a jugoszlávok nyernek, világbajnokok. Az utolsó másodpercben gólt is szereztek, de a norvég játékvezetők szerint időn túl volt. A lefújáskor eldőlt, hogy az aranyérem a szovjeteké lesz, miénk pedig a negyedik hely vagy ha nyerünk, akkor az ezüstérem. A világbajnokság utolsó meccse a Magyarország-Szovjetunió meccs volt, 15-13-ra nyertünk. Bár a magyar és a jugoszláv együttes pontazonossággal végzett, szerencsénkre még nem az egymás elleni eredmény számított, hanem a gólkülönbség.