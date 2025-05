Az elmúlt egy évben a Győr és az Esbjerggel háromszor is találkozott egymással, a tavalyi elődöntőben 24-23-ra, a jelenlegi idény csoportkörében hazai pályán 28-26-ra, idegenben 29-23-ra nyert az ETO. Fodor Csenge a négyes döntő pénteki sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a mostani felkészülés során ki lehetett indulni a közelmúltbeli találkozókból, vissza lehetett nyúlni hozzájuk, főleg taktikai szempontból. Hozzátette, a felkészülésük ugyanúgy zajlott, mint korábban.

Fodor Csenge már háromszor diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában az ETO-val

Fotó: MTI/Derencsényi István

Fodor Csenge: Rajtunk van a nyomás, de mi ezt szeretjük

Fodor Csenge a címvédő Győri Audi ETO KC játékosa a Magyar Nemzetnek elmondta, csapatán ott van a nyomás a dán Esbjerg elleni Bajnokok Ligája elődöntő előtt, azonban hangsúlyozta, a győri csapat játékosai nyomas alatt szeretnek igazán játszani.

„Nagyon jó taktikai alapunk van, ami az előző mérkőzéseken is megmutatkozott. Ezeket az alapokat mindenképpen felhasználjuk szombaton is, viszont semmilyen lélektani előny nem jelent, hogy már nyertünk ellenük! A dánok sem fognak ezzel foglalkozni, ahogyan mi sem. Ez egy élet-halál harc lesz, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi jöjjünk ki belőle győztesen” – magyarázta az MTI-nek Fodor Csenge, aki hangsúlyozta, természetesen nagy dolog számukra a bajnoki cím visszahódítása, ami nagyon sokat lendített lelkileg a csapaton, ezt a pozitív löketet pedig hasznosíthatják a négyes döntőben is.

Fodor kiemelte, hogy az Esbjerg támadótaktikája szinte kizárólag Henny Reistadra épül. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövő felállt védelem ellen a dán együttes akcióinak közel negyedét fejezi be és a négyes döntők történetében a legtöbb gólt szerezte.

Ő egy nagyon kivételes játékos, kivételes képességekkel, ő a motorja az Esbjergnek. Nagyon fogunk figyelni rá, és ha a védekezésünk jól sikerül, az nagy önbizalmat adhat nekünk a támadójátékban”

– mondta a balszélső, aki hangsúlyozta, hogy az első perctől kezdve nagyon élesnek kell lenniük fejben

Vámos Petra: Nekik fogunk menni 1000%-kal

A Vámos Petrát, Szöllősi-Schatzl Nadine-t és Szemerey Zsófit is foglalkoztató francia bajnok és kupagyőztes ellenfele a szombaton 18 órakor kezdődő elődöntőben a dán Odense HB lesz. Vámos a Magyar Nemzet kamerája előtt elmondta, neki fognak menni a dán Odense együttesének.