A találkozó rendkívül izgalmas, fordulatos és látványos volt, a népligeti közönség még kapusgólt is láthatott. A Fradi legjobbja a négy gólt szerző görög Elefteria Plevritu volt, a UVSE-ben Szegedi Panna ötször volt eredményes.

A Fradi görög légiósa, Eleftheria Plevritu volt a meccs legeredményesebb játékosa

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Magabiztosan várhatta a Ferencváros a finálé harmadik felvonását, ugyanis mindkét találkozót kétgólos hátrányból fordítva, magabiztosan nyerte meg, ráadásul két év után tudott újra győzni az UVSE vendégeként.

Történelmi sikert ért el a Fradi női pólócsapata

Akárcsak a döntő előző két összecsapása, ezúttal is UVSE-góllal indult a találkozó, viszont még a második előtt fordított a Ferencváros, először Eleferia Plevritu fejezett be egy lefordulást, majd Vályi Vanda talált be kis szerencsével. Az UVSE Baksa Vanda második góljával egyenlített, de az FTC görög légiósa újfent eredményes volt a gyorsaságát kihasználva. Az UVSE fórból hibázott, Plevritu pedig az ellentámadásból gyönyörűen ejtett a hálóba (4-2). A rivális már az első negyed utolsó támadását is kapusát felhozva vállalta be, de ez nem járt eredménnyel.

A második negyed elején Neszmély Boglárka remek védéseinek köszönhetően az FTC tartotta a különbséget, majd a másik légiós, Valeria Palmieri is betalált. Plevritu újabb megúszása után óriási lépést tehetett volna a végső siker felé a Ferencváros, a görög azonban dupla kapufát lőtt, a kipattanó után kiállították, az időkérését követően pedig két gólra feljött a rivális (6-4). Szegedi Panni révén minimális lett a UVSE hátránya, de előnybe került a Ferencváros, Plevritu pedig nem hibázott.

Jól kezdte a harmadik negyedet a címvédő: előbb Szegedi értékesített egy büntetőt, majd Tiba Panna egyenlített. A hosszú ferencvárosi gólcsendet Gurisatti törte meg egy kis szerencsével - lövése a kapufáról és a kapusról pattant a hálóba. Leimeter Dóra egy fórnál megtalálta az utat a kezek sűrűjében, visszaállítva a kétgólos különbséget. Hét másodperccel a szünet előtt még Vályi is betalált, ezzel az arany közelébe lőtte csapatát.

A zárónegyed elején Plevritu eldönthette volna végleg a bajnoki cím sorsát, de ötméterest rontott, a túloldalon Szegedi nem tette meg ezt a szívességet (10-8). Az UVSE bő két perccel a vége előtt már kapusát felhozva támadott emberelőnyben, Neszmély hatalmasat védett, de miközben ünnepelt, "kollégája" Golopencza Szonja megszerezte tőle a labdát és a hálóba húzta (10-9). A Ferencáros a következő támadásnál fórt kapott, Gurisatti pedig az előny legvégén kipókhálózta a bal felső sarkot. A túloldalon Hajdú Kata lövése a felső lécről kifelé pattant, ezzel eldőlt a bajnoki cím sorsa, hiszen - bár még egy gólt nagy nehezen szerzett az UVSE -, egyenlítésre nem maradt ideje.