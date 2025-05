A holland Dione Housheer szenzációsan játszott az első félidőben

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A kilencedik perc végén a Fradi is kiharcolt egy hetest, melyet Malestein magabiztosan értékesített, az ellentámadásból pedig Bruna de Paula hibázta el a második ziccerét. Az ETO támadójátéka nagyon akadozott, így a tizedik percet követően felharsant a lelátóról a „mindent bele” csatakiáltás, Sandra Toft pedig fokozta a hangulatot, miután védeni tudta Klujber Katrin ziccerét. A 14. percben Housheer remek egyéni alakítása után egy gólra felzárkózott az ETO (4-5), majd egy labdavesztés után Estelle Nze Minko értékesített egy ziccer, így a Győr ledolgozta a hátrányát, Allan Heine pedig időt kért.

A 17. percben Housheer találata után a mérkőzés során először szerzett vezetést a Győr (6-5), és növelhette is volna az előnyét a hazai csapat, de Győri-Lukács Viktória kapu mellé lőtt egy hatalmas ziccert. A kihagyott helyzet után Beatrice Edwige révén kilenc perc után talált be a Fradi, de az ellentámadásból Bruna de Paula azonnal eredményes volt. A brazil átlövőt azonban kiállították két percre, a Fradi pedig azonnal kihasználta az emberelőnyt (7-7), de Fodor Csenge közeli lövése után ismét a Győr került előnybe. 40 másodperccel az emberelőny vége előtt Klujber villant meg, a másik oldalon azonban Fodor mutatott be egy gyönyörű befordulásos gólt (9-8). A 20. percben hetest kapott a Fradi, amit Klujber a jobb felsőbe bombázott, majd Kristina Jörgensen blokkolt lövése után az ellentámadásból átvette a vezetést a Fradi. A 22. percben aztán egy labdavesztés után Nze Minko zicceréből egalizált az ETO, majd Toft újabb bravúrja után De Paula közeli lövésével visszavette a vezetést a hazai csapat (11-10).

A 24. percben Márton Gréta zicceréből egyenlített a Fradi, majd egy kimaradt győri lehetőség után Malestein ejtett gyönyörű gólt a győri kapuba (11-12). A 26. percben az ETO Housheer heteséből egyenlíteni tudott, majd a csereként beállt Hatadou Sako védeni tudta Malestein büntetőjét. A 27. percben De Paula ziccerét védte Laura Glauser, azonban néhány másodperccel később a Fradi kapusa már tehetetlen volt Fodor Csengével szemben (13-12). A 28. percben Klujber révén egyenlített a Fradi, az ellentámadásból pedig Glauser fogta De Paula újabb ziccerét. A 29. percben aztán Szöllősi-Zácsik Szandra bombaerős átlövésével újra a Fradi került előnybe (13-14), majd Glauser ezúttal Jörgensen ziccerébe kapott bele hatalmas bravúrral, így a fővárosi csapat egygólos előnnyel mehetett a szünetre.