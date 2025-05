A Fradi kiválósága még április közepén jelentette be, hogy befejezi az aktív játékos pályafutását a nyáron. A Bajnokok Ligája-győztes, világbajnoki ezüstérmes szerb irányító karrierje alatt megfordult a Krim Ljubljanában, a Győri ETO-ban, a Vardar Szkopjében, a CSM Bucuresti-ben és a Buducsnoszt Podgoricában is, de az utolsó meccseit az FTC színeiben játszotta. Saját bevallása szerint fizikailag még bírta volna a mérkőzéseket, de mégis úgy érezte, hogy most jött el az ideje, hogy pontot tegyen a karrierje végére.

A Fradi klasszisa nyáron visszavonul.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi-szurkolók vastapssal búcsúztatták a játékost

Az FTC szombaton hazai pályán zárta a női kézilabda NB I-et az Alba Fehérvár ellen egy magabiztos győzelemmel és végül a második helyen végzett a tabellán. A visszavonuló Lekicset a lefújás után a pálya közepén ünnepelték a szurkolók és a csapattársak.