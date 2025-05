„Mindent egybevetve szerintem a Győrnek kellene hazavinnie a trófeát” – jelentette ki a minap Golovin Vlagyimir, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya a női kézilabdázók budapesti Final Fourja előtt. Reméljük, a próféta beszélt a magyar női válogatott szövetségi kapitányából, aki természetesen jól ismeri a pályára lépőket, nem egy játékos tagja is volt a tavalyi Eb-bronzérmes magyar válogatottnak is (az ETO-ból Győri-Lukács Viktória, a másik elődöntőben érdekelt Metzből pedig Vámos Petra, Szöllősi-Schatzl Nadine és Szemerey Zsófia).

Piros mez, zöld sör és vidámság a Győr-Esbjerg finálé előtt

Fotó: Origo

A Győr címvédőként készült az idei kézilabdás show-ra

A Győr persze papíron is esélyesnek számít címvédőként, ráadásul idén már a hetedik Bajnokok Ligája-győzelméért száll harcba a négyes döntőben. A sorozat végjátéka 2014 óta minden évben a magyar fővárosban zajlik, 2022 óta pedig a csodálatos hangulatú MVM Dome ad otthont az eseménynek.

A csarnokon kívül nagy volt a jövés-menés, természetesen a zöld-fehér szurkolók voltak többségben, de bőven feltűntek piros mezes fanatikusok is, kezükben - ha már a színeknél tartunk - zöld dobozos sörrel. A róluk készített fotónk közben és után is mosolyogtak, integettek.

Nem véletlenül várták optimistán a meccset, hiszen a dán csapat sem számított esélytelennek. Bár a közelmúlt közös összecsapásaiból enyhén szólva is magyarok jöttek ki jobban.

A két csapat az elmúlt egy évben háromszor is találkozott, és minden alkalommal a magyarok győztek – a tavalyi elődöntőben 24-23-ra, míg a mostani idény csoportkörében hazai pályán 28-26-ra, idegenben pedig 29-23-ra.

Az az egygólos elődöntős vereség ugyanakkor figyelmeztető jel lehet.

Fényesebb éremre vágyott az Esbjerg

Az Esbjerg már negyedszer jutott be a Final Fourba, eddig két negyedik hely mellett egyszer a bronzérmet szerezte meg. Legnagyobb fegyverük a BL góllövőlistáját toronymagasan vezető, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Henny Reistad, aki felállt védelem ellen a dán támadások közel negyedét maga fejezi be, és a Final Fourok történetének legeredményesebb gólszerzője is egyben.