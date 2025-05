A himnusz korlátozásának oka a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) egyik szigorú szabálya, amelyet a szervezet most külön is nyomatékosított: „Kizárólag a győztes csapat jutalma és privilégiuma, hogy a játékosai a jégen meghallgathassák a nemzeti himnuszukat” – olvasható a Nemzetközi Jégkorong Szövetség most ismét felidézett szabályzatában.

A mieink csak győzelem esetén hallgathatják meg a jégen a himnuszt

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Vereség esetén tilos a himnusz éneklése

Ez azt jelenti, hogy ha a magyar csapat nem nyeri meg a meccset, játékosaink kötelesek azonnal elhagyni a jeget, még akkor is, ha a lelátón több száz magyar drukker hangosan rázendít a himnuszra.

Az IIHF világosan fogalmazott:

A díjátadások és a győztes csapat himnuszának eljátszása után mindenkinek haladéktalanul el kell hagynia a pálya területét – ez a jégfelületre és a kispadokra is vonatkozik.

A Magyar Jégkorong Szövetség a kommunikében arra kéri a szurkolókat, hogy tartsák tiszteletben az előírásokat.

A közlemény szerint a szabály megszegését szankcionálhatják, így tehát a játékosok nem tehetnek mást, mint az öltözőbe vonulnak egy vereség után

Minden játékos számára rendkívül fontosak a szurkolók, akik bárhová elkísérik őket, de ez most nem kívánságműsor: a himnusz csak győzelem után hangozhat el hivatalosan, a jégen

– olvasható a bejegyzésben.

A szurkolók nem hagyják szó nélkül: felháborodás a tiltás miatt

A döntés komoly indulatokat váltott ki a közösségi oldalakon.

Volt, aki ironikusan tette fel a kérdést: „Csak tudnám, miért fáj az a nemzetközi jégkorong-szövetségnek, ha szeretik a magyar válogatottat a szurkolói? A jég felolvad tőle? A villany jobban fogy? A meccs végeredménye megváltozik?”

Más arra emlékeztetett, hogy egy világbajnokság hangulatának nem erről kellene szólnia: „Egy világbajnokságnak az ünnepről kellene szólnia” – jegyezte meg egy kommentelő.

Többen úgy vélik, a döntés mögött valójában egy mesterségesen kreált indok áll. Egy hozzászóló úgy fogalmazott: „Mondvacsinált indok. Betiltani nem lehetett, ki kellett találni valamit…”

Egy másik kommentelő ennél is élesebben fogalmazott:

Mi lenne, ha végre elfogadnák, hogy a meccs végi közös himnuszéneklés a magyar hoki szurkolói kultúra szerves része? Kevés agyatlanabb és a sport szellemiségével ellentétesebb döntés létezik ennél.

Voltak, akik a játékosokat is motiválnák a helyzetből adódóan. „Egy legális mód maradt a Himnusz szankciók nélküli éneklésére: meg kell nyerni minden meccset! Hajrá fiúk!” Egy másik kommentelő hozzátette: „Nincs más megoldás: játszatok a Himnuszért is!”