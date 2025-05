A magyar jégkorong-válogatott a papírformának megfelelően vereséggel kezdte a 2025-ös A csoportos világbajnokságot. Majoross Gergely csapatára a folytatásban sem várt könnyű mérkőzés, ugyanis az NHL-sztárokkal teletűzdelt bombaerős amerikai jégkorong-válogatottal találkozott, amely ráadásul egy nappal többet pihenhetett.

Agresszíven kezdett a magyar jégkorong-válogatott a jóval esélyesebb amerikaiak ellen

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Jól kezdett a magyar jégkorong-válogatott, de a bosszantó gólok ezúttal sem maradtak el

Bár az Egyesült Államok nem a legerősebb keretével érkezett az idei jégkorong-vb-re, de így is abszolút a találkozó esélyeseinek számított, már csak azért is, mert amikor a két csapat a 2016-os és a 2023-as világbajnokságon is összecsapott egymással, akkor kiütés lett a vége, előbbin 5-1-es, míg utóbbin 7-1-es amerikai siker született.

Annak azonban mindenképp lehetett őrülni, hogy a gólérzékeny Galló Vilmos felépült betegségéből, így játszhatott a kétszeres olimpiai bajnok ellen.

A magyar válogatott cseppet sem megilletődve, lendületesen kezdett, a Boston Bruins kapusának, Jeremy Swaymannak kétszer is védenie kellett Galló, majd Szathmáry Simon lövésénél. A jó kezdéssel komoly zavart tudott okozni a magyar csapat az amerikaiak játékában, ám Galló kiállítása után Vay Ádámnak is kellett komoly védéseket bemutatnia, viszont sikerült kivédekezni az emberhátrányt. A 15. percben aztán szinte a semmiből megszerezték a vezetést az amerikaiak, miután egy takarásból ellőtt korongba Frank Nazar ért bele. Mindez kissé megfogta a magyar csapatot, és két perccel később egy szerencsés góllal tovább növelte előnyét az Egyesült Államok.

Az amerikai csapat már az első harmadban megalapozta a sikert

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

A második harmadban is a magyaroké volt az első kapura lövés, sőt Szongoth kiállítása sem törte meg a lendületet, hátrányban is agresszíven játszott a csapat, ami érezhetően nem tetszett a tengerentúliaknak. A folytatásban aztán már átvette az irányítást a rivális, egyre nagyobb tempót diktáltak, a nyomás pedig újabb gólt eredményezett. Egy eladott korong villámgyors kontrát vezettek, aminek végén az Anaheim Duck játékosa, Cutter Gauthier vágott nagy gólt Vay kapujába. A magyar csapatnak valamelyest sikerült kozmetikáznia a kapura lövési statisztikán, és megszakított egy rossz sorozatot, ugyanis a legutóbbi hét harmad mindegyikén két gólt kapott.