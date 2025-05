A világ élvonalába visszajutott magyar jégkorong-válogatott jó előjelekkel várhatta a világbajnokság rajtját, mivel nyolc felkészülési meccséből ötöt megnyert, többek között a vb-n azonos csoportban szereplő norvégokat kétszer is legyőzte Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata. A magyar csapat a bombaerős németek ellen lépett először jégre, az esélyek pedig ugyan nem mellettünk szóltak, azonban volt miért visszavágni, hiszen az utóbbi években rendre kikapott a magyar válogatott a németektől, amikor az A csoportban találkoztak. Két éve súlyos, 7-2-es vereség lett a vége, 2016-ban 4-2-re kapott ki, míg 2009-ben egy góllal maradt alul.

Bálizs Bence bravúrjai ellenére fájó vereséget szenvedett a magyar jégkorong-válogatott

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Bálizs bravúrjai ellenére kétgólos hátrányba került a magyar jégkorong-válogatott

Ahogy az várható volt, komoly német fölénnyel indult a meccs, ám Bálizs bravúrjaink köszönhetően az első tíz percben jól tartotta magát a hokiválogatott, amely két emberelőnyt is kivédekezett, ám egy helyezkedési hiba után Schutz és Kahun vezethette a korongot a kapunkra, utóbbi pedig nem hibázott és megszerezte a vezetést a németeknek. Ezt követően kezdett egyre bátrabban játszani a magyar együttes, megjött a magyar szurkolók hangja is a lelátóról, de bő három perccel az első harmad vége előtt tovább növelték előnyüket a németek: Hadobást vágta orrba az egyik német az ütővel, ám a bírók nem vették észre, így folytatódhatott a támadás, amelynek végén Samanski védhetetlenül lőtt közelről a kiszolgáltatott Bálizs mellett a kapuba. A németek az első játékrészben 11-szer találták el a kaput, míg a magyarok mindössze kétszer próbálkoztak az első húsz percben.

Nagyot küzdött a magyar válogatott a világbajnokág első mérkőzésén

Fotó:Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

A játék feljavult, de a gólokat a németek lőtték

A második harmadot sokkal agresszíven kezdte a magyar válogatott, amely két megnyert párharccal és két lövéssel gyorsan jelezte, hogy a kezdeti megilletődöttség ellenére nem feltartott kézzel lépett jégre. Sőt, Szabó lövésénél az NHL-ben védő Philipp Grubauernek is kellett bravúrt bemutatnia. Ezt követően a harmadszor is emberelőnybe kerültek a németek, ami után Bálizs kétszer egymás után is nagyot védett, de második kipattanó után Ehliz a kapuba pofozta a korongot. Viszont a bírók visszanézték az esetet, és hosszas videózás után a magyar kapus akadályozása miatt érvénytelenítették a gólt. Bár az első magyar emberelőnyt nem sikerült gólra váltani, a Majoross-csapat közelebb állt a szépítéshez, mivel sokkal több helyzete volt ezekben a percekben, és a védekezése is feljavult, egy kontra utáni rosszul eltalált lövés azonban megtréfálta Bálizst és így átcsúszott alatta a korong. A harmadik német gól nem csak emiatt volt bosszantó, hanem azért is, mert a támadás előtt Pappot a nyakánál fogva rántották le a védőharmadunkban, de ismét elmaradt a kiállítás. Majd egy rossz csere után három a kettő ellen mehettek a németek, Tiffels pedig megszerezte a negyedik góljukat a második harmad végén.