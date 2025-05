Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) 2010 környékén jól érzett rá, hogy muszáj változtatni a kézilabda európai kupák lebonyolítási rendszerén. És, ha az egészet – akkor még – nem is alakították át, de az érmekről és a győztes kilétéről döntő végső fázist igen. A férfiaknál a 2009-2010-es szezonban bevezetett négyes döntő olyan látványos sikert hozott, hogy hosszas tervezés és helyszínválasztási procedúra végén, a 2013-14-es női Bajnokok Ligája is egy Final Fourral ért véget, méghozzá Budapesten a Papp László Sportarénában. Ahogy a férfiaknál Köln és a Lanxess Aréna, úgy a nőknél Budapest és a Papp László Sportaréna, majd napjainkban már az MVM Dome is tökéletes választásnak bizonyult.

A Győri Audi ETO KC játékosai emelik magasba az első budapesti női kézilabda BL négyes döntőben elhódított trófeát

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az első telt házas, óriási sikerrel záruló női kézilabda BL Final Four után nem is volt kérdés, hogy a formátum és a helyszín is telitalálat, azaz jöhetett a folytatás.

A kézilabda hazatért

Ha az angolok folyton azzal jönnek, hogy a futball így meg úgy hazatért, akkor minden további nélkül ki lehet jelenteni, hogy a kézilabda, de legalábbis a négyes döntő hazatért, avagy otthonra talált Budapesten.

Az első, 2014-es négyes torna óta egészen a 2021-es fináléig mindannyiszor garantált volt a telt ház a Papp László Sportarénában, sőt addigra jócskán ki is nőtte a létesítményt az esemény. Így 2022 óta az egy évvel korábbi férfi kézilabda Európa-bajnokságra épült 20 022 nézőt befogadó, sokkal modernebb MVM Dome a mérkőzések helyszíne.

A telt házas rendezések egyik alapkövetelménye természetesen az, hogy legyen legalább egy magyar csapat, amelyiknek kis túlzással talán, de klubszimpátiától függetlenül lehet szurkolni. Vagy éppen ellendrukkolni... A hatszoros győztes Győri Audi ETO KC-re ez ügyben nem lehet panasz, ők eddig valamennyi négyes döntőben ott voltak, mi több hétszer döntőbe jutottak, melyek közül ötöt meg is nyertek. Első BL-sikerüket az utolsó oda-visszavágós döntőben aratták a norvég Larvik ellen 2013-ban.

Két magyar a négyben = rekord nézőszám

Az MVM Dome-ot nem könnyű megtölteni, de a négyes döntőkön már ez is sikerült. Ehhez „csak” annyi kellett, hogy a 2022-23-as kiírás fináléjába két magyar csapat is bejusson, így az ETO mellett a Final Four hangulatába első ízben belekóstoló Ferencváros is rengeteg szurkolót hozott. Szinte természetes volt, hogy mindkét napon elkelt az összes jegy, a 20 022 szurkoló pedig a legmagasabb nézőszám, ami valaha volt női kézilabdameccsen.