Per Johansson vezetőedzőnek a mostani az első teljes idénye az ETO élén, és a tavalyi BL-cím után idén megnyerte a bajnokságot, ami az ő elmondása szerint is nagy lökést adhat csapatának a négyes döntőn. A svéd szakember a Final Four elleni budapesti sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy mikor aláírta a szerződését az ETO-hoz, az volt a cél, hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját és a magyar bajnokságot is, most pedig rendkívül büszke, miután csapatával megnyerte már ezeket a címeket.

Kiborult a Final Four előtt Per Johansson, az ETO svéd edzője

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Azonban a svéd szakember pénteken nem csak a hétvégén sorra kerülő négyesdöntőről beszélt, hanem a norvég Vipers csapatáról is. A Magyar Nemzet szúrta ki a svéd szakember Aftonbladet című lapnak tett nyilatkozatát, melyben Per Johansson melyben azon dühöng, hogy a szezon közben csődbe ment ipers csapatának ingyen távozó játékosai teljesen átrajzolták az idei Bajnokok Ligája kiírás erőviszonyait.

Amikor kiderült, hogy a norvég csapatot nem lehet megmenteni, az ott játszó sztárok más klubokat kerestek maguknak. A még mindig fantasztikusan védő kapus, Katrine Lunde a dán Odense csapatában kötött ki, míg Nina Koppang az Esbjerghez került. Ez a két dán csapat most bejutott a Bajnokok Ligája négyesdöntőjébe. Az Esbjerg ráadásul a címvédő Győr ellen játszik majd az első elődöntőben.

Per Johansson szerint egyrészt az örömteli, hogy a Vipers játékosai máshol tudták folytatni, az azonban szembemegy minden sportszerűséggel, hogy ezek az igazolások teljesen átrajzolták az erőviszonyokat. Hangsúlyozta, hogy szabadon igazolható játékosok közül többen is szívesen jöttek volna az ETO-hoz, de a klub úgy döntött, senkit sem vesz át a Vipers játékosai közül. Ez azonban nem akadályozta meg a többi klubot abban, hogy ingyen szerezze meg a nagyszerű kézilabdázókat.

Mi, skandináv emberek előszeretettel mondjuk azt, hogy Kelet-Európa országaiban, akár Romániában, akár Magyarországon milyen nagy a korrupció. De pontosan ugyanezt csináltuk most mi, Skandináviában is. Egyszerűen szégyenteljes, hogy a hihetetlen presztízzsel rendelkező Norvégiában senki sem tudta a szezon utolsó három-négy hónapjára biztosítani a Vipers működését. Nem vagyunk annyira átkozottul briliáns emberek, mint ahogyan azt kifelé szeretnénk mutatni. Ami a Vipers megszűnése után történt, az szembemegy a sportszerűséggel és ez roppant szomorú dolog"

– mondta el Per Johansson, aki 2023-as norvég-svéd-dán közös rendezésű kézilabda-világbajnoksággal is példálózott.