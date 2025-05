A Kazahsztán elleni sikernek köszönhetően a magyar válogatott úgy léphetett jégre, hogy győzelem esetén óriási lépést tehet a bennmaradás kiharcolása felé – igaz, ez a szintén három pontos dánok is. A vb előtti a magyar csapat két felkészülési meccset is játszott Dániával áprilisban, előbb 6-2-re kikapott Miskolcon, majd 4-2-re nyerni tudott. Majoross Gerely szövetségi kapitány több játékosának is pihenőt adott a csehek elleni mérkőzést követően, a magyar kaput pedig ezúttal is Bálizs Bence védte.

A magyar válogatott remek kezdéssel lepte meg a házigazda dánokat

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Álomszerűen kezdett a magyar válogatott

Remekül kezdte a találkozót a magyar jégkorong-válogatott, ugyanis egy emberelőnyt kihasználva már az első percben – egész pontosan a 33. másodpercben – megszerezte a vezetést Vincze Péter góljával. A következő percekben Bálizsnak kétszer is nagyot kellett védenie, majd Mihalik András bombagóljával a hetedik percben kétgólosra nőtt a magyar előny. A folytatásban nagyobb tempóra kapcsoltak a dánok, kapuvasat is lőttek, majd Nagy Krisztián kiállítása után Aagaard szépített, így az első harmad 2-1-es magyar vezetéssel zárult, míg a szünet előtt Bálizsnak volt még egy látványos lepkéskesztyűs védése is.

Hatalmas dán helyzettel indult a második játékrész, majd a túloldalon Terbócs hagyott ki ziccert, ezt követően viszont a hazaiak akarata érvényesült. A 28. percben Markus Lauridsen egyenlített a dán válogatott, majd a 35. percben már a vezetést is megszerezte. Sőt, fél perc sem telt el, majd egy Bálizsról kipattant korongot Russell értékesített könnyedén, így végül 4-2-es dán vezetéssel fordultak rá a csapatok az utolsó játékrészre.

A két magyar gólra nyolccal válaszolt a dán válogatott

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Összeomlás után hatgólos vereség a házigazdától

Majoros gerely ugyan kapust is cserélt, ám a harmadik harmad elején Vay Ádámot felavatták a dánok Aagaard révén, akinek csupán az üres kapuba kellett passzolni a korongot. A magyar csapat védelme gyakorlatilag átjáróhoz lett a végére, amit a dánok újabb könnyű gólokkal büntettek meg. A hetedik dán gólt Aagaard szerezte, aki így mesterhármast szerzett, míg a végeredményt egy újabb emberelőnyös szituáció után Markus Lauridsen állította be, így a magyar hokiválogatott az eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedte el a jégkorong világbajnokságon. A kapura lövéseket tekintve is az eddigi leggyengébb meccsét produkálta a magyar csapat, ugyanis mindössze nyolc lövés ment a dánok kapujára, míg az északiak 28-szor kísérleteztek.