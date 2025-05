Az NHL alapszakasza után elkezdődött a playoff, amelyben négy nyert meccsig tartó párharcok alapján dől el, melyik csapatok jutnak tovább a következő körbe. A Minnesota Wild otthon fogadta 3-2-es hátránynál a vegasiakat, azaz egy újabb vereség 4-2-es összesített eredményt és így a kiesést jelentette a Minnesota csapatának. Ehhez képest mindjárt a találkozó elején a hazaiak fiatal játékosa, Marco Rossi elkövetett egy durva szabálytalanságot, a botjával lényegében orrba vágta az ellenfelét, amiért meg is kapta a 2+2 perces büntetését. Ebből az emberelőnyből született meg az első gól összecsapáson, amelyet végül el is veszítettek a hazaiak és kiestek a playoff-ból.

Fotó: ELLEN SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marco Rossi szabálytalansága sokba került a csapatának

Az első gólt szerző csapat végül meg is nyerte a mérkőzést és ezzel le is zárta a párharcot. Egyébként szintén tovább jutott már a Wayne Gretzky alapszakasz gólrekordját megdöntő Ovecskin együttese, a Washington Capitals is.