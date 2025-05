Tragikusan fiatalon, 37 éves korában meghalt Cornal Hendricks, a Springbokok (dél-afrikai rögbiválogatott) egykori sztárja.

Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP

Cornal Hendricks 1988. április 18-án született Paarl városában, és pályafutását a Boland Cavaliers csapatánál kezdte, ahol 2008-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban. Ezt követően játszott a Cheetahs, a Bulls és a Blue Bulls színeiben is, egészen 2024-es visszavonulásáig. Rövid ideig volt a francia Toulon játékosa is 2016-ban, de végül nem lépett pályára a csapatban.

A válogatottban 2014 és 2015 között 12 alkalommal szerepelt, ezalatt öt célt szerzett. Emellett a dél-afrikai rögbi hetes válogatottban is játszott, amellyel aranyérmet nyert a 2013-as Világjátékokon és a 2014-es Nemzetközösségi Játékokon.

2016-ban – amikor a Stormershez igazolt –, súlyos szívbetegséget diagnosztizáltak nála, ami majdnem véget vetett pályafutásának. Hendricks azonban hihetetlen akaraterővel 2019-ben visszatért a pályára a Bulls színeiben, ahol két Currie Cup-győzelmet is szerzett, és kis híján visszakerült a válogatott keretébe is.

Utolsó mérkőzését 2024-ben, a Northampton Saints elleni Bajnokok Kupája negyeddöntőben játszotta.

A Dél-afrikai Rögbi Szövetség elnöke, Mark Alexander így emlékezett rá:

„Mélyen megrendít bennünket Cornal Hendricks hirtelen halála. Kivételes sportoló volt, aki hetesben és tizenötösben is méltón képviselte hazáját. Mindig mosollyal az arcán játszott, tisztelettel fordult mindenkihez, és energiája, életigenlése felemelte csapattársait és a körülötte lévőket. Hozzájárulása a sporthoz és elkötelezettsége örökre emlékezetes marad. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, Stephaney-nek, gyermekeinek, családjának, barátainak és csapattársainak.”

A Bulls vezérigazgatója, Edgar Rathbone így fogalmazott:

„Még mindig próbáljuk feldolgozni Cornal elvesztését, aki nemcsak tehetséges játékos, hanem ikonikus csapattárs, barát és inspiráció is volt. Fertőző mosolya beragyogta a világunkat, és mindenekelőtt büszke apaként ismertük meg.”

Jake White, a Bulls igazgatója hozzátette: