Hansel Enmanuel megmutatta a világnak, hogy a szív, az igyekezet és a hit képes dacolni az esélyekkel. A 198 cm-es félkarú játékos most ott áll az álmai kapujában és várhatja az NBA draftot, azaz a játékos kiválasztást.

A félkarú kosaras az NBA kapujában.

Fotó: JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NBA lenne a csúcs a karrierjében

A legfrissebb előrejelzések szerint a 2025-ös NBA Draft második körös választottja lesz a 21 éves sportoló, a második kör második felében kelhet el a kosaras. Arra is van esély, hogy csatlakozik az alsóbb osztályú G-Ligához (az NBA farm ligája), és szóba jöhet nála majd az NBA All Star gálájának zsákolóversenye is.