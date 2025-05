A bajnoki bronzérmes klub tájékoztatása szerint a 26 éves irányítót kedden operálták meg Budapesten, a beavatkozás rendben lezajlott. Szerdán Studer Ágnest már ki is engedték a kórházból.

Studer Ágnes sikeres műtéten van túl

Fotó: nkapecswomen.hu

A kiválóság decemberben szenvedett súlyos vállsérülést, de a műtét helyett eleinte hagyományos terápiával próbálkozott, hogy hadra fogható legyen a baranyaiaknál. A szezon végeztével viszont sor került a műtétre.

Studer Ágnes: videó a balesetmentes közlekedésért

A legjobb európai irányítónak is megválasztott kosaras mindeközben a biztonságos közlekedésre is igyekszik felhívni az emberek figyelmét.

„Studer Ági is biztonságosan odaért az edzésre. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!” – írta Facebook-oldalán a pécsi kosárcsapat.

„Az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata számára is fontos a biztonságos, balesetmentes közlekedés, ezért nagy örömmel csatlakoztunk a rendőrség balesetmegelőzési kampányához. Amellett, hogy a hazai mérkőzéseinken többször is megjelent a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának két kedves rendőrnője, akik mosolyogva és kreatívan próbálták felhívni a szurkolók, felnőttek és gyerekek figyelmét erre a problémára, most egy kis közös videóval igyekszünk jelezni, hogy a legváratlanabb pillanatban megtörténhet a baj” – olvasható a közleményben.

„Csapatunk válogatott játékosa, Ági szerencsére megúszta – bízunk benne, hogy a rendőrségi kampánynak köszönhetően mindenki egyre jobban vigyáz magára, és egyre kevesebben szenvednek balesetet! Közlekedjünk felelősségteljesen, hogy mindenki épségben, biztonságosan hazaérjen” – zárul a kommuniké.