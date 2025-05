Tizenhárom év után ismét lesz egy Szécsi a magyar férfi vízilabda-válogatottban. Mégpedig Szécsi Marcell, aki bekerült Varga Zsolt szövetségi kapitánynak a szingapúri világbajnokságra készülő bő keretébe.

Szécsi Marcell nem akart beállni a kapuba

Fotó: Nemzeti Sport

A kerettagság hírét édesapjától, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdakapustól, Szécsi Zoltántól tudta meg, akit azzal hívott fel Varga Zsolt szövetségi kapitány, hogy mikorra tud repülőjegyet foglalni a Kalifornia Egyetemen (UCLA) tanuló fiának, írja a Bors.

„Remélem, a nyári szingapúri felnőtt világbajnokságon biztosítja a helyét nemzeti együttesünkben. Varga és jómagam is azt tanácsoljuk neki, fektessen nagy hangsúlyt az izomépítésre. Erre hallgat is, tudniillik 6-7 kilóval nehezebb most, mint akkor volt, amikor még idehaza az UVSE-ben szerepelt” – mondta a lap megkeresésére idősebb Szécsi.

Szécsi Marcell nem akart kapus lenni

Az egykor világklasszis kapus elárulta, fia nem akart a nyomdokaiba lépni, esze ágában sem volt beállni a kapuba. Miután a termete és az ereje is megvan hozzá, valamint jól bírja a fizikális csatákat, nagyszerű center vált belőle.

„Góljai mellett értékelendő, hogy szorgosan állítják ki róla az ellenfelek játékosait. Azt is becsülöm benne, hogy a védekezésből igen hatékonyan kiveszi a részét, amit Varga Zsolt természetesen megkövetel majd tőle is” –jellemezte fia játékát a büszke apa.

Szécsi Zoltán fia, aki a póló mellett – az UCLA-val egyetemi bajnok lett – politológiát tanul, szerénységből is jelesre vizsgázott, ugyanis jelenleg amondó, igaz, hogy édesapja háromszoros olimpiai bajnok, ő viszont egyetlen ötkarikás aranyéremmel is beérné.

