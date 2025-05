A Kanada elleni mérkőzést követően Majoross Gergely kijelölte a magyar válogatott 25 fős vb-keretét.

Megvan a magyar hokiválogatott vb-kerete

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Itt a 25-ös vb-csapat!

A csapat kedden este az utolsó felkészülési mérkőzésén 6-0-ra kikapott Kanadától az MVM Dome-ban, ezt követően kellett két játékossal szűkíteni a keretet. A választás végül Fejes Nándorra és Sárpátki Tamásra esett, ők nem utaznak.

„Még egy hátvéddel és csatárral nagyobb volt a létszám, mint a világbajnokságra nevezhető 3+22 fő" – idézi a magyar szövetség hírlevele Majorosst. -

„Sárpátki Tamás régebb óta beteg, vissza-visszaesik, nem látni, hogy mikor lenne hadra fogható, ezért ő lett, akit itthon kell hagynunk, a hátvédeknél pedig Fejes Nándor az utolsó áldozat. Így kialakult a végleges keret, amellyel nekivágunk a vb-nek."

„Csapatként is tudtunk fejlődni hétről hétre, és talán még túl is teljesítettük a várakozásainkat. Ennek az egésznek volt a megkoronázása a Kanada elleni rangadó az MVM Dome-ban – ami nyilván minden szempontból más volt. Rekordnézőszámot értünk el, megtapasztaltuk, hogy milyen egy igazán topválogatottal mérkőzni, mi az, amin esetleg változtatnunk kell, kik azok, akik ezen a szinten is tudnak teljesíteni és kiknek nehezebb ugyanez. Most elindulunk Herningbe, csütörtökön-pénteken edzünk és várjuk a szombati kezdést!”

A válogatott - amely története során negyedszer játszhat a legmagasabb osztályban - már ma (szerdán) elutazik Herningbe, ahol szombaton a németek ellen 16.20 órakor kezdi a vb-t.

Vasárnap 12.20-kor az amerikai, jövő hét kedden 20.20-kor a kazah, csütörtökön 20.20-kor a címvédő cseh, pénteken 16.20-kor a házigazda dán, vasárnap 20.20-kor pedig a svájci együttes lesz a rivális, május 19-én, hétfőn 20.20-kor pedig a norvégokkal szemben lesz a csoportzárás.

A nyolcas első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik és jövőre a divízió I/A-ban szerepel.

Az utazó csapat:

kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

hátvédek: Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)