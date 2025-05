A Magyar Nemzet Rapid Sport elemzésében most a férfi és női klub kézilabda került terítékre, azon belül is a Bajnokok Ligájának végjátéka, azaz a Final Four. Ráadásul idén akár négy magyar csapat is ott lehetett volna a végelszámolásnál, de végül ez csak a női kézilabda BL-ben induló győrieknek sikerült. Mellettük a férfiaknál a világsztárokkal felálló Veszprém, valamint a Szeged sem jutott a legjobb négybe, míg a nőknél a Fradinak nem jött össze a négyes döntő.

A Veszprém idén sem jutott be a Final Four-ba.

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A Veszprém mellett a női mezőny is szóba került

A veszprémiek mellett a műsor természetesen nem ment el szó nélkül a Győr sikere és végső győzelmi esélyei mellett sem, valamint a nemzetközi női kézilabda klubok általános helyzetét is megtárgyalták a Rapid Sport mostani adásában, amely cikkünk végén meghallgatható, megnézhető.