Arról is faggattuk, este mit kell vagy nem kell tenni, hogy sikeres lehessen a másnap döntő. „Remélem, tudok majd aludni. Természetesen különleges érzés most, hogy nyertünk, és nagyon boldog vagyok. Most próbálunk lelassítani, pihenni, jó ételeket enni, és ellazulni, hogy aztán jól tudjunk aludni.”

Az ETO olimpiai bajnoka is csúcsformában

A Franciaországgal olimpiai-, világ-, és Európa-bajnok Nze Minko öt góllal és jó játékkal járult hozzá az ETO fináléba kerüléséhez.

A mérkőzés után sugárzott az örömtől. „Csodálatosan érzem magam. Nagyon boldog vagyok a csapat sikere miatt” – mondta lelkesen.

Amikor három ember sem tud megállítani

Fotó: Mirkó István

Arra a kérdésre, tartottak-e attól, hogy az Esbjerg átveheti a vezetést és esetleg meg is nyeri a meccset, Nze Minko azt válaszolta: ilyenkor nincs idő ilyesmin gondolkodni.

Ilyenkor benne vagy a pillanatban, és próbálsz játszani. Nem tudod elképzelni, mi lesz, csak mész előre. Mindent megtettünk, hogy nyerjünk, és ez sikerült is.

Elmondása szerint végig próbáltak lépésről lépésre haladni, és a kontrollt megtartani. A mérkőzés szorossága ellenére sem engedték, hogy a dánok átvegyék az irányítást.

A döntő előtti estéről is szót ejtett, amikor arról kérdeztük, nem tart-e attól, hogy izgatottság miatt nem tud majd aludni. – „A legfontosabb most a pihenés. Pihenni, pihenni, igen” – mondta mosolyogva, majd sok sikert kívánt, és elköszönt.

Megkönnyebbülés és büszkeség

Kristina Jörgensen két góllal segítette az ETO döntőbe jutását. „Nagyon boldog és büszke vagyok, miközben a játékunkról is elégedettséggel beszélhetek” – mondta Jörgensen. „Ez hatalmas megkönnyebbülés és győzelem számunkra. Az ellenfél mindent megtett, amit tudott, de örülök, hogy mi nyertünk.”

Az MVM Dome hangulata lenyűgözte a dán klasszist.

Hihetetlen volt a légkör, rengeteg szurkoló volt a csarnokban. Magyarországon játszani mindig különleges érzés, és őrület volt ebben a mezben, ilyen közönség előtt pályára lépni.

A döntő előtti estéről őt is megkérdeztük. „Úgy gondolom, tudok majd aludni, de fontos, hogy jól kezeljük a videóelemzéseket, fejben is rendben legyünk, és megfelelően regenerálódjunk. Most megyek is a jégbe, majd odafigyelek a helyes táplálkozásra, hogy holnap 100 százalékos állapotban legyek.”