A Fradiban folytatja a világ legjobbja és a magyar válogatott két kulcsembere, Keszthelyi és Szilágyi is - számolt be a fradi.hu.

Fotó: JOAN VALLS / NurPhoto

A rekordokat és a történelmi BL-címvédést, illetve az első bajnoki címet hozó idény után a csütörtök kora délután megtartotta az ilyenkor szokásos szezonzáró sajtótájékoztatóját az FTC vízilabda szakosztálya.

Az értékelések során csak szuperlatívuszokban lehetett beszélni Nyéki Balázs csapatának teljesítményéről, hiszen első magyar klubként duplázott a Bajnokok Ligájában a Ferencváros, amely négy trófeával zárta a 2024/25-ös szezont, ahol 48 meccséből 47-et megnyert.

Az elmúlt napokban a hazai és a nemzetközi hírportálok is Vogel Somáék teljesítményétől volt hangos, ugyanakkor a show-t női csapat vitte el most a Groupama Arénában. A klub ügyvezető alelnöke, Nyíri Zoltán jelentős erősítéseket jelentett be:

„Az FTC-be igazolt Keszthelyi Rita, Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya és a világ jelenlegi legjobbja, Beatriz Ortiz!”

A cél egyértelmű: a hazai bajnoki cím megvédése mellett a nemzetközi porondon is a legjobbak között szeretne lenni az FTC-Telekom, amely az új játékosokkal minden eddiginél erősebb kerettel vág neki a következő szezonnak. A Spanyolországban töltött három év után tér haza a sportág egyik legkiemelkedőbb alakja, az olimpiai bronzérmes, kétszeres vb-ezüstérmes és Európa-bajnok Keszthelyi Rita, óriási rutinjával még nagyobb lendületet adhat a zöld-fehéreknek. Eb-n ötször, vb-n egyszer volt gólkirálynő, a dohai világbajnokságon pedig kiérdemelte az MVP-díjat. Legutóbb a Sabadell csapatát erősítette, ahol az Európai Szuperkupa-győzelem és a spanyol bajnoki cím mellett nem sikerült megnyernie a Bajnokok Ligája döntőjét.

Jóformán vele együtt érkezik Sabadellből az olimpiai bajnok Beatriz Ortiz Munoz, aki mostanság azt jelenti a női vízilabdának, mint a férfinak Dusan Mandics. A 29 éves spanyol klasszist választotta meg 2024 legjobb női vízilabdázójának a World Aquatics és a European Aquatics is.

A BL-ezüst okozta motiváció Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottyában is ott van! A gyerekként Új-Zélandon és Ausztráliában is vízilabdázó klasszis itthon eddig Dunaújvárosban és Egerben játszott, most viszont a fővárosban szeretne új fejezetet nyitni karrierjében. Keszthelyihez hasonlóan Szilágyi is a magyar válogatott elmúlt évek sikereinek fontos láncszeme volt a világversenyeken.