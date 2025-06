A Győr ellen egyetlen másodpercig sem vezetett egyik ellenfele sem az idei Final Four két mérkőzése során, a magyar csapat hetedszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

A Győr játékosai ünneplik győzelmüket a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Győr brazil klasszisa pálinkával és szambával fog ünnepelni

„Elképesztő volt, ebben az arénában plusz energiát adnak a szurkolók. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Talán az az egyik legnagyobb erényem, hogy sosem dühöngök és reklamálok, csak megyek előre és mindent beleadok a csapatért.

A végén éreztem, hogy közlelg egy görcs, de ha az ember nyer, nincs fáradtság, csak ünneplés.

A fő célunk az volt, hogy megéljük a pillanatot, ne gondoljunk a következményekre, csak éljük ezt meg, és előrefelé haladjunk. Nem stresszeltük túl a dolgot, ez volt a titok” – nyilatkozta a címvédést követően a győriek norvég klasszisa, Kari Brattset Dale, aki azt is elmondta, gyermeke a helyszínen követte a finálét, és lehet, hogy az aranyérmét is megrágcsálja majd.

Az ETO brazil átlövője, Bruna de Paula elárulta, mivel fogja megünnepelni a győzelmet a csapattársaival együtt.

Mindenek előtt lesz néhány sör, pár feles pálinka és egy kicsi szamba

– mondta mosolyogva a klasszis kézilabdázó.

A Győr brazil klasszisa, Bruna de Paula alaposan megadja majd a módját az ünneplésnek

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Győr edzőjét akkor is követik a játékosai, amikor megőrül

„Voltaképpen azért adok több hét pihenőt a lányoknak, mert nekem is több pihenőre van szükségem, hiszen öreg vagyok. Megnyugszom az ilyen tornák során, mert olyan csapatom van, amely vállalja a felelősséget. Nagyon jó velük dolgozni, ez engem is nyugalommal tölt el” – kezdte értékelését a Sport TV riporterének a Győr vezetőedzője, Per Johansson.

„Rengeteg munka van ebben, kiosztottunk egy tervet. Sérülések is hátráltattak minket, de a szezon végén látszott igazán, mennyire jó az orvosi stábunk.

Imádom a munkámat, a feleségemnek is hálás vagyok, hogy bűntudat nélkül dolgozhatok itt. Óriási érzés, hogy a játékosok akkor is követnek, amikor az edző paraszt módon viselkedik és megőrül

– tette hozzá a svéd edző.

A győriek 11. alkalommal játszottak döntőt a legrangosabb európai kupasorozatban és hetedszer győztek. Korábban az EHF Kupában négyszer, a KEK-ben egyszer voltak finalisták, de azokat elveszítették.