Az MVM Dome-ban természetesen vasárnap is elképesztő hangulat fogadta a szurkolókat és a csapatokat, a fényjátékok és a pörgős zenék egyvelege a legvisszafogottabb drukker vérét is felpezsdíti. Erre pedig szükség is volt a döntő során, hogy előnyt jelentsen a hazai pálya.