A dán Kristina Jörgensen most kétszer is a honfitársai ellen bizonyíthatott zöld-fehér mezben, végül mégis éppen ő jelentette a különbséget, ugyanis éppen két góllal járult hozzá a Győr 29-27-es győzelméhez a döntőben.

Kristina Jörgensen első győri éve parádésra sikerült

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az Origo Sportnak adott interjújában Jörgensen elmondta, hogy bár a mérkőzés történései alapján sokan könnyű győzelemnek titulálhatnák a győri sikert, ő egyáltalán nem így élte meg a találkozót.

Nem, egyáltalán nem volt könnyű. Úgy gondolom, hogy az ellenfelek mindent beleadtak, amit csak tudtak. A 60 perc alatt folyamatosan nyomást gyakoroltak ránk, ezért végig koncentrálnunk kellett

– mondta a dán átlövő.

Hozzátette, hogy a magyar szurkolók fantasztikus hangulata nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Győr az Odense elleni fináléban már a mérkőzés elején kényelmes előnyt szerezzen. „Ez a hangulat, amit a magyar szurkolók teremtettek, segített minket abban, hogy az elején komfortos vezetést szerezzünk. Ezt a hullámot pedig végig tudtuk vinni a mérkőzésen, és soha nem engedtük el. A szurkolók is nagy részesei a sikerünknek.”

Videointerjú Fodor Csengével:

A mérkőzés után Jörgensen - a csapattársaihoz hasonlóan - egy különleges ajándékot is kapott: egy emlékezetes mezt. A póló bizonyítja, hogy a győri társakkal sikerült megszereznie a BL-trófeát. „Hihetetlen érzés. Még el sem tudom képzelni igazán, hogy mit jelent ez, és szerintem időbe telik, míg teljesen feldolgozom. De nagyon boldog és büszke vagyok.”

A döntőben sikerült a legjobb teljesítményt nyújtani

Most már nincs is más hátra, mint megünnepelni az aranyérmet. „Megígérem, hogy nagy ünneplés lesz. Nem örülnék, ha bárki is túl korán elaludna, én ma este biztosan nem megyek ágyba” - fogadkozott a játékos.

BL-győztes póló a győri klasszison

Fotó: Origo

Jörgensennek ez volt az első győri éve. „Ez egy hullámvasút volt sok sérüléssel és nehézséggel, de sikerült megnyernünk a magyar bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is, és ez a legfontosabb. Nagyon boldog és büszke vagyok. Nagyon különleges érzés most a dobogó legfelső fokán állni. Szombaton nem játszottunk olyan jól, mint vasárnap. A döntőben jobban ment a játék, és ez nagyon jó érzés” – zárta gondolatait.