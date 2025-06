Csütörtök délután jelentette be az FTC, hogy a csapatban folytatja a Spanyolországból hazatérő Keszthelyi Rita, Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya és a világ jelenlegi legjobbja, Beatriz Ortiz, akit az európai és a világszervezet is a legjobbnak választott 2024-ben. A Fradi célja egyértelmű: a hazai bajnoki cím megvédése mellett a nemzetközi porondon is a legjobbak között szeretne lenni.

A Spanyolországban töltött három év után tér haza a sportág egyik legkiemelkedőbb alakja, az olimpiai bronzérmes, kétszeres vb-ezüstérmes és Európa-bajnok Keszthelyi Rita, aki Eb-n ötször, vb-n egyszer volt gólkirálynő, a dohai világbajnokságon pedig kiérdemelte az MVP-díjat. Legutóbb a Sabadell csapatát erősítette, ahol az Európai Szuperkupa-győzelem és a spanyol bajnoki cím mellett nem sikerült megnyernie a vízilabda Bajnokok Ligája döntőjét.

Keszthelyi Rita újra magyar csapatban lövi majd a gólokat

Fotó: ADEK BERRY / AFP

Keszthelyi Rita haza akart igazolni

„Még januárban is szerettem volna kint maradni, csak volt egy pont, ahol az egyedüllét, meg az egyedül való megbirkózás a mindennapokkal már annyira nem esett jól. Nem volt könnyű, és akkor egy ponton megfogalmazódott bennem, hogy akkor hazajövök, hogy a családommal, a barátaimmal, a szeretteimmel legyek, és azokra a dolgokra, amik hiányoznak az életemből, azokra is tudjak fókuszálni a sportágam mellett. A tavalyi szezon előtt is már beszélgettünk a Fradiról, de azért egy Sabadellnek nem sok sportoló mond nemet.

Szerettem volna a Sabadellel BL-t nyerni. A Mataróból is csak ezért jöttem el, hogy BL-t nyerjek, mert ott nagyon jól éreztem magam, semmi olyan oka nem volt, hogy én onnan eljöjjek, csak annyira sok volt a változás, és új csapatot akartak építeni, én meg ezt már nem szerettem volna. Mindkét spanyol csapatban jól éreztem magam, de a tavalyi szezon nagyon nehéz volt.

Úgy gondolom, hogy ezt nem szégyen elmondanom, mert mindegyikünk így érezte a csapatban, hogy ez egy nehéz szezon volt, és borzasztóan örülök, és büszke vagyok arra, hogy a végén sikerült bajnokságot nyernünk. Hét-nyolc játékossal toltuk végig, így volt kerek, hogy megnyertük a bajnokságot” – mondta Keszthelyi Rita, aki a csapatával elbukta a Bajnokok Ligája döntőjét.