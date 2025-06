A férfi kézilabda NB I bajnoki döntőjének harmadik összecsapásán a One Veszprém HC az OTP Bank-Pick Szegedet fogadta. Az első meccsen 34-32-re nyert a Veszprém, a második találkozón a Szeged győzött 32-28-ra hazai környezetben. Mivel a kupát a Szeged nyerte, duplán fontos volt a bajnoki aranymeccs a Veszprém számára.

A kézilabda legjavát hozta most is a Veszprém-Szeged döntő

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:

One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged 34-31 (17-15)

gól: Koszorotov, Fabregas 7-7, Descat, Remili 6-6, Vajlupov 3, Pechmalbec, Casado 2-2, Cindric 1, illetve Sostaric 7, Bánhidi, Mackovsek, Röd 4-4, Bodó, Garciandía 3-3, Toto 2, Kukic, Frimmel, Kalaras, Smárason 1-1

lövések/gólok: 56/34, illetve 49/31

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 6/6

kiállítások: 8, illetve 12 perc

az egyik csapat második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-1, a Veszprém javára.

Az alapszakaszgyőztes és klubvilágbajnok hazaiaktól Jehia el-Dera, Mike Ulrich Jensen, Bjarki Már Elísson és a visszavonuló Aron Pálmarsson hiányzott, a vendégek teljes kerettel álltak fel.

Szegedi labdaeladással kezdődött a mérkőzés, a másik oldalon pedig Mikler villant, miután Descat ziccerét védte.

Az első gólra több mint két percet kellett várni, Sostaric volt eredményes. Koszorotov gyorsan egyenlített, majd ismét a balkezes Sostaric lőtt hetesből gólt (1-2). A 4. percben ismét Mikler védett parádésan, ráadásul Mackovsek is gólt tudott szerezni (1-3). A Veszprém ezek után összekapta magát, és zsinórban három góllal villámgyorsan fordítani tudott 4-3-ra. 4-4-nél Cindric kapott egy maflást Mackovsektől, utóbbit két percre le is küldték.

5-1-es veszprémi sorozat

Fabregas kiszorított helyzetből is el tudta lőni Mikler kezei alatt a labdát, ezzel a szép góllal 5-4-re vezetett a házigazda. A beállt Bodó átlövését nagyon könnyen megfogta Corrales. Az emberelőnyét jól ki is használta a Veszprém, a szurkolók konstatálhatták, hogy 5-1-es sorozatot mutattak fel a kedvencek. Kapus nélkül hat a hat ellen próbálkozott a Szeged, de ez nem jött be, hiszen egy labdaszerzés után a Veszprém tudott gólt szerezni.