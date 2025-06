A Metz veretlenül érkezett a Bajnokok Ligája budapesti négyesdöntőjére, az elődöntőben hét góllal is vezetett az Odense ellen, de onnan is elbukott. A Metz kapusa, a magyar válogatott Szemerey Zsófi is csalódott lehet, de nem csak a negyedik hely miatt, hanem azért is, mert edzője, Emmanuel Mayonnade megalázta azzal, két nap alatt egyetlen percet sem kapott, csupán annyit tett vele az edzője, hogy olykor beküldte egy-egy hetesvédésre.

Megalázta az edzője Szemerey Zsófit a budapesti négyesdöntőn

Fotó: MTI/Purger Tamás

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy az Esbjerg elleni vasárnapi bronzmeccsen a Metz összes játékosa pályára lépett, kivéve Szemerey Zsófit. Szemerey nyáron visszatér Magyarországra, és a Győrben folytatja pályafutását. Ott sem lesz könnyű a helyzete, de talán olyan szituációba nem kerül, mint az elmúlt két napban Budapesten. A magyar válogatott kapus a mellőzésével kapcsolatban semmit sem mondott a Sport1 TV kamerái előtt, csak annyit felelt, hogy a budapesti közönség csodálatos volt. Később az MTI kérdésére már bővebben is beszélt:

Ez az edző döntése, ehhez alkalmazkodni kell. Azzal tisztában voltam, hogy Cléopatre Darleux őszi érkezésével teljesen más szerepet kaptam. Próbáltam élni minden egyes lehetőséggel, így is óriási köszönettel tartozom a nézőknek azért, ahogyan fogadtak engem. Minden büntetőnél libabőrös lettem, amikor futottam be a kapuba. Sajnálom, hogy nem kaptam több lehetőséget és nem tudtam jobban kiélvezni a hazai atmoszférát, viszont remélem, a későbbiekben lesz még alkalmam erre”

– nyilatkozta a kapus, aki nyártól a bajnoki címvédő és a BL-győztes Győr játékosa lesz.