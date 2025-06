A férfi kézilabda-bajnokság döntőjének első mérkőzésén a címvédő One Veszprém HC hazai pályán 34-32-re legyőzte az OTP Bank-Pick Szeged csapatát, így azzal a tudattal mehettek le Szegedre, hogy egy újabb sikerrel ismét felülhetnek a trónra. A második felvonás egy remek Mikler védéssel kezdődött, a veterán kapus ihletett formában játszott már a meccs elején, majd az ötödik perc elején az első veszprémi hetest is magabiztosan védte, aztán rögtön ezután egy ziccert is hárított, igaz a kipattanó után már a veszprémiek örülhettek.

Mikler fantasztikusan kezdte a döntő második meccsét Szegeden.

Fotó: FRANK MOLTER / DPA

Mikler megbabonázta a veszprémieket

Tíz perc után aztán a hazaiak az egyik legjobb védőjüket veszítették el, miután Remilit lerántotta Kalaras, aki meg is kapta a piros lapját a videós visszanézés után. Ekkor már 6-4-es veszprémi előny volt, ami nemsokára 7-4-re módosult, így érkezett is a szegedi időkérés háromgólos hátránynál. Ez jót tett a Tisza partiaknak, mert negyedóra után már 7-6-ra módosult az állás, mondjuk ehhez kellett időközben egy veszprémi kiállítás is, aztán a 16. percben meg is jött az egyenlítés, még emberelőnyben, a veszprémi üres kapuba gólt lőve.

A 20. percre az extázisban szurkoló hazaiak előtt már 10-8-at mutatott az eredményjelző a Szegednek, Frimmel ekkor már öt gólnál járt a Tisza partiaknál. Aztán a 22. percben "megjött" Bodó is, első gólját szerezte a döntőben, 12-10 lett a szegedieknek ezzel. A Magyar Kupa-győztes szépen tartotta az előnyét, sőt a 29. percben már 15-12 volt a Szegednek, Mikler tényleg extrát nyújtott hátul, 19 lövésből 7-et megfogott, ihletett formában játszott. Az már tényleg csak a hab volt a tortán, hogy a félidő végén fogott még egy hetest, összességében már a harmadikat a találkozón, egyszerűen megbabonázta a veszprémi lövőket a vonalon.

Így háromgólos előnnyel fordulhatott a Szeged, amely a szünetet követően sem lassított és a 36. percben már 19-14-re vezetett a címvédő ellen. A Veszprém egyszerűen nem tudott mit kezdeni a szegediekkel, ennek meg is lett az eredménye, a 43. percre már 23-16 volt a házigazdáknak. Ez a hét gól már stabil előnyt jelentett a hazaiaknak, ráadásul meg is tudták nagyrészt tartani ezt a különbséget, az utolsó tíz percre 26-20-as állással mehettek neki a felek.