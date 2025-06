A Győr női kézilabdacsapatának Bajnokok Ligája-döntős ellenfele, az Odense az idei szezonban hibátlan teljesítménnyel lett alapszakaszgyőztes, az Esbjerg elleni bajnoki fináléra készülő csapatnak az előző idénye azonban nem sikerült ilyen jól. Az Odense nem is indulhatott volna a BL nemrég véget ért szezonjában, mégis ott lehetett a legrangosabb sorozatban, ahol döntőig jutott.

Csalás történt az Odense csapatánál

Az előző idényben az Esbjerg és az Ikast mögött harmadik lett az alapszakaszban az Odense, majd végül bronzérmes volt a döntőt játszó Esbjerg és Nyköbing mögött. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) alapesetben két BL-helyet adott Dániának – ezt a bajnoki finalisták, tehát az Esbjerg és a Nyköbing kapták meg. Az esetleges harmadik, szabadkártyás helyet a dán szövetség szabályzata szerint az alapszakasz végeredménye alapján kellett volna feltölteni, ám nem így lett. A szabadkártyát végül megkapták a dánok, de ezt az Esbjerg és a Nyköbing mellett mégsem a főcsoportban második Ikast, hanem a harmadik Odense számára biztosították – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Sajnos tavaly hibáztunk, mert az alapszakasz alapján nem az Odensét, hanem az Ikastot kellett volna nevezni a szabadkártyára esélyes csapatok közé

– ismerte el a dán szövetség részéről Frank Smith versenyigazgató, aki azt is elárulta, hogy az EHF is szemet hunyt a véletlennek titulált csalás felett. Az Európa-liga-ezüstérmes Ikast elnöke, Daniel Grönhöj felháborodott a történtek után, amelyek következtében komoly anyagi és szakmai hátrányt is szenvedett a klubja.

Minderre azért most, majdnem egy évvel később derült fény, mert jelenleg a férfiak kézilabda-bajnokságában is a nemzetközi kupaszereplések miatt robbant ki botrány Dániában.

