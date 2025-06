Öt zsinórban megnyert bajnoki cím után a szombathelyi Falco KC elveszítette az idei bajnoki döntőt. A sárga-feketék nem kis meglepetésre nagyon simán – bár a második meccset csak egy dudaszós kosárral veszítették el – kaptak ki a döntőben 3-0-ra a Szolnoki Olajbányásztól. A fináléban a Falco csapatkapitánya, Perl Zoltán, a Falco csapatkapitánya sem a tőle megszokott színvonalon játszott, pedig, ha ő elkapja a fonalat, akkor jaj a riválisoknak.

Perl Zoltán parádézott a BL-ben

Fotó: NurPhoto/MATEUSZ BIRECKI

Az idény során a csapattal a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutott és Magyar Kupát nyert, számos egyéni elismerést begyűjtött, de az elveszített bajnoki döntő miatt mégis inkább félig üres a pohár.

„Sajnos régebben megtapasztaltam ezt az érzést, hét éve részese voltam egy elveszített bajnoki döntőnek, akkor is a Szolnok nyert, buktunk el kupadöntőket is, csak éppen ezeket már régen eltemettem magamban. A sportban előfordul, hogy olykor nem az esélyesnek kikiáltott csapat nyer, és most is mindenki minket tartott a legnagyobb esélyesnek. A rajt előtt három célunk volt, a BL-ben bejutni a tizenhat közé, megnyerni a Magyar Kupát és megvédeni a bajnoki címünket, és ebből mondhatom, hogy a legfontosabbat, az utóbbit nem sikerült elérnünk, amiért csalódott vagyok. Ugyanakkor tudtuk, egyszer minden sorozat megszakad, de megélni nem jó” – mondta Perl a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjúban.

A 29 éves játékos édesanyja profi, míg édesapja amatőr szinten kosárlabdázott. Nem tolták a sportág felé, mégis törvényszerű volt, hogy a kosárlabdapályán fog kikötni. Kezdetben csak a töménytelen mennyiségű edzés volt „a pólónkból csavarni kellett az izzadtságot, annyit és annyira keményen edzettünk”, emlékszik vissza, és egy idő után elkezdtek jönni a sikerek is. „Fordult a kocka, ahol elindultunk, ott elsők lettünk.”

Perl Zoltán az olaszokat megszerette, a spanyolokban csalódott

Húsz éves volt, amikor az olasz Orlandina Basket (Szicíliában, Capo d'Orlando városában) játékosa lett, majd a másodosztályú Universo Trevisóban töltött egy idényt. Különösen utóbbit kedvelte meg, elmondása szerint az ottani minőségi képzés tette azzá a játékossá,

aki saját posztján az idényben az egész Bajnokok Ligája legjobb pontszerzője lehetett.

A Movistarnál töltött spanyol idény azonban csalódás volt.