A vizipolo.hu szakportál pedig közzétette a júniusban frissített ranglistát, amelyen egyelőre nem rossz, de nem is álomszerű Magyarország pozíciója. A korábban egyszerűbb győzelem/vereség-alapú pontozás helyett most jóval árnyaltabb rendszer működik: figyelembe veszik az ellenfél ranglistahelyezését, a meccs helyszínét (hazai, idegen vagy semleges pálya), a torna súlyát, szakaszát, sőt a gólkülönbséget is.

Ranglistahelyezés ide vagy oda, 2023-ban férfi vb-t nyert Magyarország

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Példák is mutatják az új rendszer működését. Szerbia 195 pontot zsebelt be a horvátok elleni 13-11-es olimpiai döntős sikerrel, míg Horvátország a vereség ellenére is kapott 105-öt. Spanyolország 65 pontot szerzett a Világkupa-döntőben, miután 16-14-re legyőzte Görögországot.

Kijött a frissített ranglista

A frissített ranglista, amely a 2025 júniusáig tartó eredményeket összesíti, már elérhető, és a magyar válogatottak helyzetét tulajdonképpen reálisan mutatja: a férfiak a harmadik, a nők a negyedik helyen állnak.

Közeleg a szingapúri világbajnokság, ahol a mindig aranyra törő férfiak és a legalább éremre pályázó nők ezt az eredményt biztosan nem írnák alá.

Férfi világranglista – Top 20 (2025. június):

1. Horvátország – 1275,80 pont (28 mérkőzés)

2. Spanyolország – 1265,40 (29)

3. Magyarország – 1046,20 (28)

4. Görögország – 1025,80 (29)

5. Szerbia – 992,40 (26)

6. Egyesült Államok – 904,60 (27)

7. Olaszország – 895,00 (21)

8. Montenegró – 622,40 (28)

9. Franciaország – 553,20 (23)

10. Brazília – 517,85 (18)

11. Ausztrália – 461,80 (14)

12. Japán – 391,40 (18)

Női világranglista:

1. Spanyolország – 1309,80 (28 mérkőzés)

2. Hollandia – 1160,60 (29)

3. Egyesült Államok – 1127,80 (32)

4. Magyarország – 991,20 (29)

5. Görögország – 958,80 (29)

6. Ausztrália – 866,80 (23)

7. Olaszország – 759,20 (28)

8. Kanada – 498,20 (21)

9. Kína – 419,80 (18)

10. Franciaország – 419,00 (21)

11. Nagy-Britannia – 372,40 (18)

12. Brazília – 304,00 (18)