A klub holnapjának keddi beszámolója szerint a 31 éves, világbajnok center nyolc szezon és 21 megnyert trófea után hagyta el az FTC-t. A vezetőség, a szakmai stáb és a játékos közös megegyezéssel döntött a szerződés felbontásáról.

A világbajnok Német Toni nyolc szezon után távozik a Fraditól

Fotó: fradi.hu

Német az elmúlt nyolc évben 253 mérkőzést játszott ferencvárosi színekben. A BL-t háromszor, az Eurokupát egyszer, a bajnokságot hatszor, a Magyar Kupát hétszer nyerte meg. Eközben a válogatottal világbajnok, világkupagyőztes és Európa-bajnoki ezüstérmes lett.

Azt már a három héttel ezelőtti sajtótájékoztatón bejelentette az FTC, hogy két világbajnoka távozik: a saját nevelésű Pohl Zoltán visszavonult, Nagy Ádám pedig külföldre szerződött.

Rendkívül örülünk, hogy Német Tomi csatlakozik hozzánk. Ő egy remek center, aki nagyon komoly tapasztalattal rendelkezik, hiszen válogatott játékos"

– idézi az MTI a spliti klub elnökét, Adrian Jezinát, aki a Slobodna Dalmacija című lapnak nyilatkozott a játékos érkezése után.

A sportvezető hozzátette, a magyar pólós érkezése is bizonyítja a Jadran egyértelmű ambícióit, hiszen továbbra is az európai és horvát vízilabda élvonalában akarnak maradni, továbbra is versenyképes és trófeákat nyerő csapatot építenek.