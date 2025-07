1994, 2001, 2005, 2022 és 2024 után ismét világbajnoki döntőt játszik a magyar női vízilabda-válogatott. Az eddigi öt vb-döntő közül az elsőt és a harmadikat sikerült megnyerni, azaz jó lenne egyensúlyba hozni azt a fránya mérleget. A magyar csapat hibátlanul, három győzelemmel zárta a csoportkört, amelynek első fordulójában egy nagyszerű meccsen győzte le 10-9-re a mai döntős ellenfelet, Görögországot. Azon a meccsen görög oldalon a 6 gólos Foteini Tricha, míg magyar részről a 3 találattal záró Rybanska Natasa volt a legeredményesebb.

A magyar női vízilabda-válogatottnak minden egyes játékosra szüksége lesz a vb-döntőben

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Kövesse velünk a finálét folyamatosan frissülő cikkünkben!

A vb-döntő első negyede

A csoportmeccsen az első negyed a görögöké volt, most az a legelső cél, hogy ezt megakadályozzák a magyar lányok. A 2023 óta lejátszott egymás elleni nyolc meccsből ötöt a mieink nyertek, idén viszont 2-1-re vezetnek a görögök. Vályi Vanda úszott a labdára, amit ugyan - szokásával ellentétben - nem hozott el, mégis a miénk volt az első támadás, amit a görög kapus védése zárt le. Tricha ötméteresével szereztek vezetést a görögök, Neszmély Boglárka hiába érezte az irányt (0-1). Sümegi lövését blokkolta a kapuba álló védő, a mi kapunkba a kapus tette meg ugyanezt. Eltelt három perc, és még mindig várutnk a magyar gólra.

De nem kellett tovább várni, a harmadik magyar ejtés után már a görög kapuban landolt a labda, Rybanska volt a gólszerző, 1-1! A játékvezetők nem szórták a kiállításokat, pedig kemény volt a védekezés mindkét oldalon. Tiba lőtt felső lécet, majd Neszmély védett nagyot, a túloldalon pedig Sztamatopulu védte Hajdú bombáját. Harmadik előnyükből második góljukat lőtték a görögök, Xenaki húzta a labdát a magyar kapuba, Elevteria Plevritu ötösével pedig már kettővel vezettek a görögök (1-3). Vályi Vanda blokkolt lövése zárta le az első negyedet, ami után kétgólos hátrányban volt a magyar csapat.

Második negyed

Görög lövéssel indult a második nyolc perc, majd Faragó Kamilla lövését fogta a görög kapus. Neszmély hiába védett nagyot, az indításába belefújtak a bírók, Keszthelyi Rita megállt a sípszóra, így a görög kapus el tudta hozni előle a labdát. Leimeter Dórát állították ki, a görög kapitány pedig rögtön időt is kért a három gólos vezetés megszerzésének reményében. Jókat mondhatott Harisz Pavlidisz, mert Tricha középről kilőtte a bal felső sarkot. Erre pedig Cseh Sándor is reagált, időt kért, és megkérte a lányokat, hogy azt csinálják, amit mond és ne az ellenkezőjét. Szilágyi Dorottya lövése azonban a felső lécen csattant, szerencsére a görögöké is.