A magyar női vízilabda-válogatott 12-9-re kikapott Görögországtól a szingapúri világbajnokság döntőjében. Cseh Sándor szövetségi kapitány a lefújás utáni nyilatkozatában elmondta, szerinte mi hiányzott a győzelemhez.

Cseh Sándor szövetségi kapitány sem tudta felrázni a csapatot a vb-döntőben

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

„Egy ilyen meccs után, teljesen felesleges értékelni, mert esélyünk sem volt a győzelemre, sokkal jobb volt a görög csapat. De legelőször is szeretném megköszönni a csapatnak az elmúlt fél év munkáját, nagyszerűen dolgoztak. Azt az egyet nehéz megérteni, hogy amit hónapokon át gyakorolunk, annak miért az ellenkezőjét csinálják a játékosok döntőben. De ezt igazából senki ne vegye kritikának, ez olyan dolog, amit gyakorolni kell és, amit nyomás alatt is meg kell tudni csinálni. Meg kell még tanulni megnyerni az ilyen meccseket” – kezdte a szövetségi kapitány.

„Ami az egész torna végét illeti, szerintem mindenki aláírta volna fél évvel ezelőtt ezt a vb-ezüstérmet, mert, ha nem jutunk be a vk-döntőbe, akkor most itt sem lennénk.

Ki kell mondani, hogy nem vagyunk még jók a világbajnoki címre, mert világbajnok az a csapat lehet, amelyik az első támadásból nem dobja ki a labdát a pályáról

– mondta a kapitány, aki gyorsan megtalálta az aprócska jót a nagyon rosszban.

„Legalább a két év múlva esedékes hazai vb előtt nem kell majd fél éven át azt hallgatnunk, hogy címvédőként állunk neki a vb-nek, nem lesz a vállakon ez a nyomás.”

„A mai napot kivéve egy nagyon-nagyon jó fél év van mögöttünk, de mindenkinek sokat kell még tanulnia, nem csak a lányoknak, nekem is. Még egyszer nagyon köszönök mindent a játékosoknak, a stábnak, megyünk tovább előre a nagy célok felé” – zárta értékelését Cseh Sándor.

A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok, Madaras Norbert is a helyszínen tekintette meg a döntőt. Ő így értékelt a lefújás után.

„A játékosokról és a szövetségi kapitányokról kell szóljon a vb. Több volt ebben a meccsben, tapasztaltabbak voltak, jobban használták ki a hibáinkat.

Ki kell mondani, hogy ma jobbak voltak és talán okosabban is játszottak. De az a cél, hogy a világ élmezőnyéhez felzárkózzunk, ebben pedig jó úton vagyunk.

Sajnálom a lányokat, tudom milyen nehéz idáig eljutni. Sajnos az utolsó lépés még nem akar összejönni, de vb-döntőt játszani akkor is nagy dolog. Elkezdtünk beépíteni tehetséges fiatalokat a férfi és a női válogatottba is, úgyhogy jó úton járunk. Mennünk kell tovább” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert, aki most a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke.