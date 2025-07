Az ausztrálok kiütése és a japán elleni gólzápor a saját klasszisához méltó ellenfél, az előző világbajnokságon bronzérmes, Eb-címvédő Spanyolország várt a magyar férfi vízilabda-válogatottra a szingapúri világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában.

A férfi vízilabda-válogatott megmutatta igazi erejét a spanyolok ellen

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A végét nem bírta a férfi vízilabda-válogatott

Férfi vízilabdatorna, csoportkör, 3. (utolsó) forduló:

B csoport:

Spanyolország-Magyarország 10-9 (2-2, 1-3, 2-3, 5-1)

gólszerzők: Granados 4, Gomilla 3, Munarriz, Cabanas, Perrone 1-1, illetve Vigvári Vi., Angyal 2-2, Vismeg, Burián, Fekete, Vámos, Manhercz 1-1

Magyarország: Csoma - Manhercz, Molnár, Nagy Ád., Burián, Vigvári Vi., Vismeg - cserék: Angyal, Vámos, Fekete, Kovács, Jansik Sz., Nagy Ák.

A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 9 pont, 2. MAGYARORSZÁG 6, 3. Japán 3, 4. Ausztrália 0

Mivel továbbra sem épült fel teljesen betegségéből, Varga Zsolt szövetségi kapitány a harmadik csoportmérkőzésre is nélkülözni volt kénytelen Vigvári Vendelt, aki a japánok elleni összecsapást is kihagyta. A csapatnak számos drukker mellett a helyszínen szorított a világbajnoki rajtra készülő magyar szinkronúszó-válogatott is.

Burián Gergely kezében jó helyen volt a labda

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Vigvári Vendel testvére, a spanyol Barcelonetánál légióskodó Vince rögtön az első magyar fórt gólra váltotta, korábbi csapattársa, a következő szezonban a Pro Reccót erősítő Alvaro Granados akcióból válaszolt. A rivális ugyancsak értékesítette első emberelőnyét, majd a másik oldalon Vismeg Zsombor gyönyörűen mozgott el emberéről, de befejezésébe hiba csúszott. Ez azonban nem vette el a fiatal ferencvárosi játékos kedvét, a következő támadásból ugyanis jóval nehezebb helyzetből lőtt óriási gólt. Ezt követően mindkét oldalon több lehetőség kimaradt. Csoma Kristóf hátrányban nagyot védett (2-2).

A második negyedet is Vigvári-gól vezette be, a kivédekezett emberhátrány után pedig a másik Barceloneta-játékos, Burián Gergely lőtt villámgyors csuklómozdulattal a hálóba.

Csoma a kapuban mintha megbabonázta volna a spanyol lövőket, akik számos alkalommal, még ziccerből is tesztelték a kapufa teherbírását.

Egy perccel a negyed vége előtt Fekete Gergő is megvillant, kegyetlen erővel lőtte a labdát a spanyol kapus feje fölé úgy, hogy a felső lécről vágódott be a labda. A spanyolok rossz sorozatát Gomilla Biel törte meg centerből, a nagyszünet előtti fórt pedig nem tudták kihasználni a magyarok (3-5).