Hervai Zsolt nemcsak sikeres vállalkozóként, hanem aktív közéleti szereplőként is sokat tett Eger városáért. Rendszeresen támogatta a helyi vízilabdasportot – cégei révén hosszú éveken át segítette a One Eger csapatát, és maga is az elnökség tagja volt. A gyászoló Egri Vízilabda Klub a hivatalos honlapján emlékezett meg az elhunyt üzletemberről.

Sokan gyászolják Hervai Zsoltot, aki aktívan támogatta az egri vízilabdacsapatot és a helyi közösségi ügyeket

Fotó: HKIK weboldal

Gyászol az egri pólócsapat

„Hervai Zsolt nem csupán városunk kiemelkedő gazdasági szereplője volt, hanem évtizedeken átívelő elkötelezettséggel, hatalmas szívvel és páratlan támogatással állt az egri vízilabda mellett. Cégei révén meghatározó szerepet vállalt klubunk működésében, fejlődésében – valódi támasza volt az Egri Vízilabda Klubnak, közösségünknek, sportolóinknak” – olvasható az Egri Vízilabda Klub közleményében.

Mint írták, elnökségi tagként nem ismert lehetetlent, minden helyzetben a megoldást kereste, segítőkészsége, tenni akarása, emberi nagysága pótolhatatlan űrt hagy maga után. A sport iránti szeretete, Egerhez és a vízilabdához való hűsége példamutató volt mindannyiunk számára.

„Rövid idő leforgása alatt újabb kivételes embert veszítettünk el – családunk, közösségünk meggyengült. Hervai Zsolt neve és öröksége azonban örökre beíródik az Egri Vízilabda Klub históriás könyvébe. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, szeretteinek. Osztozunk fájdalmukban. Nyugodj békében, Zsolt!” – írták.