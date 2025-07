Az Origón is több cikkben számoltunk be arról, hogy az elmúlt hónapokban egyre élesebb konfliktus bontakozott ki a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) között. A legutóbbi hullámot Csányi Sándor, az MLSZ elnökének a Nemzeti Sportnak adott interjúja indította el, amelyre Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a Fradi Zóna YouTube-csatornáján adott részletes és szókimondó választ. Ebben a bő félórás beszélgetésben aztán a labdarúgás mellett szóba került a kézilabda, valamint jelen cikkünk tárgya, az úszás is.

Kubatov Gábor (jobb oldalon) nagyobb interjút adott

Fotó: Kubatov Gábor Facebook-oldala

Kubatov Gábor és Nyíri Zoltán beszélgettek

A kérdéses rész a videóban 23.12-nél kezdődik és 23.28-ig tart.

Kubatov Gábor: És akkor nem beszélve az úszóeredményekről...

Nyíri Zoltán: Országranglistát nyertek az úszóink az Eb-n. Tehát a Ferencváros úszói megnyerték az országos éremtáblázatot. Hát azért... Ha értenénk hozzá, mi lenne?