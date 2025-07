A női vízilabdacsapat a csoportkörben egyszer már összefutott a görögökkel, akkor sikerült megverni őket, ha ez ma is összejön, akkor a nemzeti csapat aranyérmes lesz a szingapúri vizes világbajnokságon. A nagy mérkőzés előtt a keretből kimaradt olimpiai bronzérmes klasszis játékos, Gurisatti Gréta a Facebook-oldalán üzent a csapatnak, nem is akárhogy.

Fotó: Gurisatti Gréta Facebook-oldala

Gurisatti megható üzenetet küldött a női vízilabdacsapatnak

"A barátnőim, a csapattársaim, a harcostársaim ma VB-döntőt játszanak! Egy sportoló életében nagyon kevésszer vagy talán soha nem adatik ez meg. A közös kettő, ilyen együtt töltött nap után, nektek megvan a harmadik különleges nap is! Tudom, mennyi munka, könny és hit van mögötte. Most csak élvezzétek minden percét! Játszatok szívvel, bátran, egymásért, értünk! A szívem veletek van, ahogy mindig is! "

A döntőre szerda délután 15.35-kor kerül sor Görögország ellen. A bronzmeccsen az USA a spanyolokkal csap össze.