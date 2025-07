A nyár legmenőbb átigazolására készül a Lipcse férfi kézilabda-csapata. Az előző idényt a 18 csapatos Bundesliga mezőnyének második felében, a 13. helyen záró együttes német források szerint napokon belül bejelentheti az izlandi irányító, Blaer Hinriksson szerződtetését. Aki komoly színész karriert tudhat maga mögött.

Blaer Hinriksson, itt éppen színészként

Fotó: SF STUDIOS / JOIN MOTION PICTURE / Collection ChristopheL via AFP

Egy színészt szerződtet a Lipcse

A 23 éves irányító érkezésében nem az a legérdekesebb, hogy honfitársát, Andri Mar Runarssont kell pótolnia, aki a szerződésében lévő záradék szerint azért léphet le a csapattól, mert az menesztette edző édesapját, Runar Sigtryggssont.

Jóval érdekesebb, hogy Hinriksson 14 éves kora óta dolgozik színészként, és nem is rosszul. Már első filmjében, a Rainbowparty című alkotásban felhívta magára a figyelmet, az igazi áttörést azonban a Heartstone című film hozta meg számára, amelynek főszerepéért több rangos elismerést kapott, köztük a legjobb izlandi színésznek járó Eddan-díjat is elnyerte. A Beautiful Beings (Csodálatos teremtmények) című mozival pedig még a legrangosabb fesztiválok egyikének számító Berlini Filmfesztivált is megjárta.

Az izlandi Afturelding csapatát a Bundesliga-klubra cserélő 191 centi magas izlandi játékos modellként is sikeresnek számít. Már csak az új edzőnek, Raúl Alonsónak kell bizonyítania, hogy kézilabdázónak is van olyan jó, mint színésznek.

Kapcsolódó cikkek: