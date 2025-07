„A spanyol válogatottból nyolc játékos is abbahagyta az olimpia után, így akármilyen szép is a győzelem, azért ez nem az a csapat volt. De ettől függetlenül szép sikert arattunk, mert nálunk is vannak új arcok, és csodálatos lenne, ha húsz év után újra világbajnokságot nyernénk. Persze egy döntőt játszani mindig nagyon nehéz. Ilyenkor nehéz felszabadultan játszani. Az fog dönteni, ki hogyan bírja majd agyilag és lelkileg. Jelen pillanatban azt érzem, hogy mentálisan nagyon egyben van ez a csapat, ezért szerintem a görögöket is meg tudjuk majd verni a döntőben” – mondta Faragó Tamás, akit kérdeztünk a 20 évvel ezelőtti montreali sikerről is, de szerényen azt mondta, hogy nem akarta elvenni a rivaldafényt a lányoktól, ahogy most sem.

Akkor meccs végén elfutottam, mert a siker a játékosokat illette, felesleges nekem most erről beszélni. Inkább a jelen hőseivel foglalkozzunk, megérdemlik, hogy beszéljünk róluk és dicsérjük őket”

– vélekedett minden idők egyik legjobb vízilabdázója, aki a szerdai döntőre visszakanyarodva azt mondta, a győzelemhez a jó játék mellett a mázlira is szükség van.

Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„A lányoktól és a fiúktól is azt látom, hogy nagyon erős a csapategység és az egymás iránti szeretet és persze a taktikai figyelem.

És persze szükség van a szerencsére is, mert hacsak a férfiakat nézzük, ki gondolta, hogy 19 gólt lövünk a szerbeknek? És ki gondolta, hogy 18 kapott góllal meg lehet nyerni egy elődöntőt? Kell egy mázli is, hogy a dolgok előnyösen alakuljanak számunkra. Az utóbbi meccseken látható volt, mennyire fontosak a jó kapusteljesítmények, így az sem árthat, ha az ellenfél kapusa rosszabb napot fog ki”

– vélekedett a 285-szörös válogatott Faragó Tamás, aki végezetül hozzátette, hogy a lejátszott meccsek tükrében mindkét magyar csapat esélyesként vághat neki a világbajnoki döntőnek.

A válogatott sorozatban másodszor, története során hatodszor játszhat világbajnoki döntőt, szerdai ellenfele a világkupa-győztes görög csapat lesz, amelyet a csoportkör nyitányán, tíz nappal ezelőtt 10-9-re legyőzött.