A jóval komolyabb játékerőt képviselő magyar férfi vízilabda-válogatott jól kezdte a meccset, de a folytatásban sok hibával játszott, így csak a zárónegyed utolsó néhány percéhez érkezve tudta biztossá tenni sikerét.

Nehezen, de elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda-válogatott

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A magyarok szerdán három negyedig szinte tökéletesen játszottak a spanyolok ellen, az Európa-bajnok együttes azonban 5-1-re nyerte a zárójátékrészt, amivel fordított és megszerezte a csoport első helyét. Varga Zsolt tanítványainak így játszaniuk kellett a nyolc közé kerülésért. Ez mindössze harmadszor fordult elő a magyar válogatottal a rendszer 1991-es bevezetése óta.

Időgőrlő meccs után negyeddöntős a férfi vízilabda-válogatott

Jól megjátszott magyar fór végén Vismeg Zsombor góljával indult a találkozó, majd Nagy Ákos a román kapust elsüllyesztve lőtte ki a jobb felső sarkot. Aztán Angyal Dániel tűpontos távoli lövésével már három gól volt a különbség. A románok sorozatban kapták az emberelőnyöket, szinte kizárólag ilyen játékhelyzetekből tudtak veszélyesek lenni - Andrei Neamtu három fórt lőtt be -, miközben a védekezésüket könnyedén törték fel a magyarok (6-2).

Angyal Dániel (b) két gólt lőtt a románok ellen

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A második negyed közel fele pörgött le gól nélkül, amikor a románok zörgették meg a hálót. Fél perccel később azonban Burián lövését követően csak a képzeletbeli gólvonalon túlról ütötte ki a labdát a román kapus. Varga Zsolt sikeresen élt a challenghe lehetőségével. A románok jól használták ki az emberelőnyöket, ennek köszönhetően kevesebb, mint egy perccel a nagyszünet előtt egy gólra zárkóztak fel. A magyaroknak szerencséjük volt, mert kihagyott helyzet után a román játékos azt hitte, vége a negyednek, ezért előtte a labdát, amely azonban így vissza került Nagy Ádámhoz, aki a hálóba lőtt.

Varga Zsolt rövid fejmosása után gyorsan két góllal indítottak a magyarok a fordulást követően, majd a román szövetségi kapitány Bogdan Rath is sikeresen kért ki egy visszanézését, ami után csapata ötméterest kapott és be is lőtte. Az újabb román gól után a magyar csapat kissé megzavarodott, a szövetségi kapitány időt is kért egy fór megjátszása előtt, de a figurába hiba csúszott. Az ellenfél ötméteresből zárkózhatott volna tovább, Mizsei azonban védte a büntetőt, elöl pedig Nagy Ádám már belőtte az előnyt. Román bombagólra Vismeg válaszolhatott volna közelről, de a román kapus hárított, ezúttal a VAR is ezt erősítette meg (11-9).