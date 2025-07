Az első mérkőzésen Szilágyi Dorottya maradt ki a magyar női vízilabda-válogatott keretéből. A helyi szurkolókat nem igazán mozgatta meg a vizes vb első rangadója, mindössze néhány tucat drukker foglalt helyet a lelátón, köztük többségben voltak a magyarok.

Keszthelyi Rita két góllal járult hozzá a magyar női vízilabda-válogatott győzelméhez

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Óriási harc, magyar győzelem a női vízilabdatorna nyitányán

Akcióból szerzett centergóllal nyitottak a görögök, a magyarok támadásban döcögősen kezdtek, hátul viszont Neszmély Boglárka rögtön az első ötméteresnél hárított. A rivális lefordulásból újra akciógólt szerzett, de több mint hat perc játék után megszületett az első magyar találat is, a vb-újonc Varró Eszter húzott a hálóba centerből (1-2).

A második negyed magyar góllal indult, a 19 éves Varró ismét centerből, ezúttal egy remek csavarral talált be, a túloldalon pedig Neszmély a görögök második büntetőjét is hárította. Elöl ugyanakkor a negyedik fór is kimaradt, a görögök pedig egy gyors lefordulás után újra előnybe kerültek. Az ellenfél létszámfölényből növelte a különbséget, Cseh Sándor pedig időt kért. Ez nem igazán hatott, továbbra is pontatlanok voltak a lövések, a túloldalon Foteini Triha pedig már a harmadik gólját szerezte (2-5). A rossz sorozatot a tizedik világbajnokságán szereplő - ezzel a nők között rekorder - Keszthelyi Rita törte meg büntetőből. Varró centerből fórt harcolt ki, Garda Krisztina pedig értékesítette is a helyzetet (4-5).

A görög Sztefania Szanta (j) kapura dob a női vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Görögország - Magyarország mérkőzésen

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A harmadik negyed első fele a védelmekről szólt, mindkét oldalon rengeteg volt a blokk, Rybanska Natasa volt az, aki először utat talált a kezek között a hálóba, majd Vályi Vanda pattintásába csak beleérni tudott a görög kapus, ezzel először vezettek a magyarok (6-5). A görögök még előnyben is csak nehezen jutottak el lövőhelyzetig, ott pedig rendre Neszmély volt a végállomás. A másik oldalon Keszthelyi villant, tűpontos lövése a bal kapufáról vágódott be, majd Rybanska emelkedett ki a fal közepéből és pattintott a hálóba (8-5).

A záró nyolc perc görög büntetővel kezdődött, Neszmély harmadszor már nem tudott védeni. Elöl két magyar fór is kimaradt, ráadásul a görögök egy sikeres VAR-ozás után - a vb-k történetében először van lehetőségük kikérni ezt az edzőknek - ötmétereset kaptak, Neszmély csak beleérni tudott a labdába. A túloldalon Garda értékesítette az előnyt megnyugtatva ezzel a társakat, majd hátul ő maga zárta le blokkjával a görög támadást.