A magyar női vízilabda-válogatott keretéből a negyeddöntőre Peresztegi-Nagy Kinga maradt ki, míg a kapu előtt Neszmély Boglárka tempózott.

Szép győzelemmel jutott vb-elődöntőbe a női vízilabda-válogatott

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Elődöntős a női vízilabda-válogatott

Mindkét oldalon kihagyott lehetőségekkel indult a találkozó, majd fórból az olaszok szereztek vezetést, a válasz ugyancsak emberelőnyből érkezett Sümegi Nóra révén.

A csapatkapitány Keszthelyi Rita gyönyörű ejtéssel szerzett vezetést először a magyaroknak, de Sofia Giustini két előnyt is értékesítve fordított. Vályi Vanda remek kapáslövéssel egyenlített a negyed végén (3-3).

A második felvonást a tizedik vb-jén szereplő Keszthelyi gólja vezette fel emberelőnyből, majd Tiba Panna is értékesítette a fórt, az olasz szövetségi kapitány viszont már a támadás közben kikérte a VAR-vizsgálatot, amelynek eredményeképpen a találatot érvénytelenítették, a rivális pedig ötösből egyenlített. Az olaszok újabb büntetővel fordítottak ismét, az akadozó magyar támadógépezetbe viszont Sümegi lehelt némi életet.

Végül a magyarok fordulhattak előnnyel a nagyszünetben, Garda Krisztina két rossz megoldás után harmadszorra a kapus feje fölött lőtt a hálóba (6-5).

Remek győzelmet aratott az olaszok ellen a magyar csapat

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A harmadik negyedben több mint két percig még kaput eltaláló lövésük sem volt a csapatoknak, majd az olaszok előnyből kapufáig jutottak, a túloldalon viszont fórban Keszthelyi emelkedett ki a falból és húzott a hálóba. Sümegi és Dafne Bettini is ejtéssel próbálkozott, de csak utóbbi járt sikerrel, Szilágyi Dorottya pedig az olasz kapus feje fölé bombázott. Az olaszok emberelőnyben időt kértek és a megbeszélés után be is fejezték a figurát, de Leimeter Dóra egy villámgyors balkezes lövéssel azonnal válaszolt. Elöl Varró Eszter fórt harcolt ki, és kétszer is rá játszották ki a figurát, de mindkétszer az olasz kapusba húzta a labdát.

Kevesebb mint egy perccel a negyed vége előtt Keszthelyi a támadóidő lejártakor kiemelkedett és tökéletesen ejtett a bal alsóba,

a magyarok így háromgólos előnnyel fordulhattak rá a záró nyolc percre.

A csapat emberhátrányban kezdte az utolsó negyedet, ráadásul Vályi Vanda volt a kiállított, aki „garantáltan” hozta volna el a labdát a ráúszásnál, ugyanakkor Keszthelyi ha szorosabban is, mint villámgyors csapattársa, megtette ugyanezt, sőt, később volt egy fontos blokkja is, ezeknek köszönhetően értékes percek teltek el gól nélkül.