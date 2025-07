A jóval komolyabb játékerőt képviselő magyar férfi vízilabda-válogatott jól kezdte a meccset, de a folytatásban sok hibával játszott, így csak a zárónegyed utolsó néhány percéhez érkezve tudta biztossá tenni sikerét, végül 15-11-re nyert.

A vártnál nehezebben jutott nyolc közé a magyar férfi vízilabda-válogatott

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

„Az első negyed után saját magunknak tettük nehézzé a meccset, egyszerűen túl korán engedtünk ki, legalább még egy negyedre szükség lett volna, hogy megnyugodjunk. Ebből mindenképpen tanulni kell” – nyilatkozott a vegyes zónában Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki szerint alapvetően egy olyan találkozó volt ez, amelyen az egyik csapatnak szinte minden sikerült, a másiknak pedig rossz napja volt.

Most kezdődik a vb a vízilabda-válogatottnak

„Fontos, hogy megtartsuk a fegyelmezettséget és a koncentrációt mind támadásban, mind védekezésben. Nyilván megjelent egyfajta idegesség is a csapaton, pedig az elején nagyon odatettük magunkat. Viszont annál már minden ellenfél jobb, hogy ennyire ki lehessen engedni” – jegyezte meg a szakember, aki úgy véli: ezzel az összecsapással indult el számukra igazán a világbajnokság.

Annak örülök, hogy egy nehéz meccsen nyertünk, mert az ilyeneken keresztül lehet igazán fejlődni. Az energiákat kell jól beosztani, miképpen tudnak a játékosok regenerálódni”

– tette hozzá.

Varga Zsolt szerint egyetlen csapat ellen sem lehet ennyire kiengedni

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A csapatkapitány Manhercz Krisztián szerint egy kicsit még benne volt a válogatottban a spanyolok elleni csoportmeccs zárónegyede, amelyet 5-1-re vesztett el, és ezzel egyben a csoportelsőséget is elbukta.

„Ez látszódott is. Jól kezdtünk, de utána egyszerűen önbizalomhiányos volt a játékunk. Hátul voltak olyan szétszórtságaink, amiket szintén ennek tudok be. Ugyanakkor az egész csapat tudja, hogy a horvátok elleni egy teljesen más meccs lesz. Most az elsődleges célt sikerült teljesíteni, továbbjutottunk” – mondta az FTC Bajnokok Ligája-győztese.

Csoma Kristóf az utolsó percekre a kispadról beszállva a csapat egyik nyerőemberének bizonyult. Mint elmondta, úgy volt, hogy ezen a találkozón végig Mizsei Márton véd majd.

„Nem volt tervben, hogy beállok, megmondom őszintén, ez nem könnyű feladat. Örülök, hogy sikerült felvenni a meccs ritmusát, mert ez a román csapat sokkal jobban játszott, mint a csoportkörben, mi meg sokkal rosszabbul. Amennyiben a horvátok ellen nyerni szeretnék, már pedig győzni akarunk, akkor a hibákat ki kell javítanunk” – mondta a hálóőr az MTI kérdésére.