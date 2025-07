Ezt követően jött az esélytelenebb románok elleni nyögvenyelős nyolcaddöntős győzelem, a szakértők pedig azt mondták, ilyen játékkal lehetetlen lesz a címvédő és olimpiai ezüstérmes horvát csapat ellen. Mindezt úgy, hogy Varga Zsolt nem sokkal a kezdés előtt jelentette be, hogy Jansik Szilárd szemsérülése kiújult, így a világbajnokságon már nem számíthat a játékára. A magyar csapat azonban elképesztő csodát tett Szingapúrban, ugyanis csodálatos játékkal 18-12-re kiütötte az egyik legnagyobb esélyest.

„A magyar vízilabda mindig is támadó volt, mindenkinek akkor veregették meg a vállát, ha gólt lő. Ezzel az a baj, hogy a csapatban megnő a frusztráció, ha sokáig nem szerez gólt. Meg kell tanulniuk a játékosoknak azt, hogy legyen értéke annak is, amit egymásért tesznek meg a vízben, az igazi szürke melót, azt, ami szinte nem is látszik, de ezzel lehet megnyerni egy mérkőzést. Egymás kisegítése, a helyzetelőkészítés, a kapufás mozgások, hátrányban vagy előnyben a küzdelem. Ennek óriási értéke van, erre kell ráérezni” – tette hozzá Varga Zsolt, akinek a csapatára az olimpiai bajnok szerbeket 19-18-ra legyőzte egy elképesztő elődöntőben.

A csapat 1998 óta először verte a szerbeket világbajnokságon.

A világbajnok és az olimpiai bajnok után jöhet az Európa-bajnok

Varga Zsolt szövetségi kapitány a 2023-as fukuokai siker után a második vb-döntőjére készülhet a férfiválogatott élén, a csütörtöki fináléban az Európa-bajnok spanyol csapat lesz az ellenfél.

Faragó Tamás, minden idők egyik legjobb vízilabdázója azt mondta az Origónak az nők döntője előtt, hogy a győzelemhez némi szerencsére is szükség lesz.

„Hacsak a férfiakat nézzük, ki gondolta, hogy 19 gólt lövünk a szerbeknek? És ki gondolta, hogy 18 kapott góllal meg lehet nyerni egy elődöntőt? Kell egy mázli is, hogy a dolgok előnyösen alakuljanak számunkra” – mondta Faragó Tamás, aki játékosként olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címet is nyert, nem mellesleg a női válogatott kapitányaként is világbajnok lett.