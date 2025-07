A szerbek elleni csodagyőzelemmel vb-döntőbe jutott a magyar vízilabda-válogatott!

A magyar férfi vízilabda-válogatott a 2023-as, aranyéremmel zárt fukuokai világbajnokságot követően ismét a döntőbe jutásért játszhatott a világbajnokságon. Akkor az elődöntőben a spanyolok voltak az ellenfelek, most pedig a szerbek lesznek. Előbbi már ott volt a döntőben, a mieink pedig az olimpiai bajnok szerbek ellen készültek ugyanerre. A magyar vízilabda-válogatott a vízilabda-vb-ken eddig megvívott tíz elődöntőjéből hetet megnyert, ami kiemelkedő mérleg a sportágban. A magyar válogatott a szemsérüléssel bajlódó Jansik Szilárd maradt ki a keretből.

Erre a harci szellemre van szükség egy vízilabda-vb elődöntőjében

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Kezdődik a vízilabda-vb második elődöntője

A magyar kapuban Csoma Kristóf kezdett, az első ráúszásnál pedig mi hoztuk el a labdát, és a miénk volt az első lövés, de Manhercz Krisztián nem talált kaput. A második viszont már igen: Vámos Márton vágott be hat méterről egy szabaddobást (1-0)! A szerbek Jaksics révén emberelőnyből egyenlítettek ki, ahogy Fekete Gergő is fórból lőtte a második magyar gólt. Lazics szinte már a kapu mögül nem is dobta, inkább tette a labdát a magyar kapuba.

A szakértők elmondták a meccs előtt, hogy fontos lesz az önbizalom, ezzel pedig Manhercznek nincs gondja, az ő bombájával szereztünk ismét vezetést, majd Csoma is bemutatott egy védést, Vismeg egy csodálatos blokkot, ami után Molnár Erik talált be, és két góllal vezettünk (4-2). Sőt egy újabb jó védekezés után Fekete a második gólját szerezte, vagyis 5-2-re vezettünk. Mandics lőtte közelebb a szerbeket, Manhercz lövését blokkolták, a mi kapunk előtt viszont Csoma védése után éppen a Fradi klasszisa blokkolt.

Manhercz Krisztián klasszisa jól jött az első félidőben

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A túloldalon pedig a vb-újonc Nagy Ákos lőtt egy sistergős bombát a léc alá. 6-3-as magyar vezetéssel úszhattak szünetre a csapatok.

Második negyed

Megint elhoztuk a labdát a ráúszásnál, ezúttal viszont nem jutottunk lövésig az első akcióból, a szerbek viszont Martinovics fórból lőtt góljával faragtak a hátrányukból. Majd újabb szerb fór és újabb szerb gól. Három perc telt el a negyedből, amikor egy csodálatosan megjátszott emberelőny végén Nagy Ákos passzából Kovács Péternek csak az üres kapuba kellett bombáznia. Mandics ötméteresével megint egy gólra zárkóztak a szerbek, a következő támadásuknál pedig időt is kért Uros Stepanovics, mert az egyenlítésért támadhatott az olimpiai bajnok, és Lazics középről be is húzta, ezzel 7-7 lett az eredmény.