Rendkívül szomorú hírt osztott meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szombaton. Mindössze 12 évesen meghalt a szekszárdi U14-es kosárlabdázó, Fricsi Dóra.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Facebook oldalán szombaton arról posztolt, hogy Fricsi Dóra még augusztus 5-én, kedden egy edzésen lett rosszul Szekszárdon, mint kiderült, ekkor a szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést a helyszínen. A mentők öt percen belül odaértek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a szombati napon feladta a harcot, így meghalt a 12 éves kosárlabdázó.

12 éves kosaras, halál, Szekszárd
A tragikusan fiatalon elhunyt 12 éves kosaras, Fricsi Dóra
Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

A 12 évesen meghalt szekszárdi kosárlabdázóra emlékeznek

A TARR KSC Szekszárd a Facebook oldalán azt írta, hogy: "Klubunk holnap (08.10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfánál.🕯 Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni."

 

