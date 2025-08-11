Live
A magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott negyeddöntőbe jutott az Egyiptomban zajló korosztályos világbajnokságon. A győzelmet a kilenc gólig jutó Fazekas Máté utolsó másodperces bombagólja hozta meg.

A Magyar Kézilabda Szövetség honlapja szerint Gulyás István szövetségi edző együttese hétfőn, a középdöntő első fordulójában fordulatos, végletekig kiélezett mérkőzésen, az utolsó másodpercekben szerzett bombagóllal győzte le 33-32-re Ausztriát, és ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc között. A csapat az utolsó négy és fél percben nem kapott gólt, a meccset végül Eklemovic Márkó találata döntötte el. A Tatabánya irányítója tíz, Fazekas Máté kilenc találattal járult hozzá a sikerhez.

Hungary vs Austria (U19 Main Round I), IHF Men's Youth (U18) World Championship 2025, Cairo, Egypt, 11.08.2025, Mandatory Credit © Sasa Pahic Szabo / kolektiff, bombagól
Bombagóllal jutott a negyeddöntőbe a magyar ifiválogatott
Fotó: Sasa Pahic Szabo / kolektiff / kolektiff images

A bombagól után jöhet a folytatás

Csapatuk a kairói csoportkörben Marokkót 45-20-ra, Koszovót 37-28-ra, Svájcot 39-29-re győzte le. A középdöntőben kedden - a már szintén továbbjutott - Svédország lesz a magyarok ellenfele.

Az U19-es korosztályban a magyarok eddigi legjobb eredménye ifjúsági világbajnokságon a 2019-es ötödik hely.

 

 

