A Magyar Kézilabda Szövetség honlapja szerint Gulyás István szövetségi edző együttese hétfőn, a középdöntő első fordulójában fordulatos, végletekig kiélezett mérkőzésen, az utolsó másodpercekben szerzett bombagóllal győzte le 33-32-re Ausztriát, és ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc között. A csapat az utolsó négy és fél percben nem kapott gólt, a meccset végül Eklemovic Márkó találata döntötte el. A Tatabánya irányítója tíz, Fazekas Máté kilenc találattal járult hozzá a sikerhez.

Bombagóllal jutott a negyeddöntőbe a magyar ifiválogatott

A bombagól után jöhet a folytatás

Csapatuk a kairói csoportkörben Marokkót 45-20-ra, Koszovót 37-28-ra, Svájcot 39-29-re győzte le. A középdöntőben kedden - a már szintén továbbjutott - Svédország lesz a magyarok ellenfele.

Az U19-es korosztályban a magyarok eddigi legjobb eredménye ifjúsági világbajnokságon a 2019-es ötödik hely.